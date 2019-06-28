Россияне назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

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Более трети граждан России (36%) считают достаточной для комфортной жизни на пенсии сумму в 30 тысяч рублей в месяц. Более четверти опрошенных (28%) считают, что в старости им понадобится не менее 45-60 тысяч рублей ежемесячно, пишет Forbes со ссылкой на результаты опроса, проведенного крупнейшим в России негосударственным пенсионным фондом — НПФ Сбербанка.

При этом более 40% опрошенных полагают, что размер их пенсии составит от 15 до 30 тысяч рублей и без собственных накоплений обеспечить комфортную жизнь в старости им не удастся. Из них 20,8% респондентов рассчитывают получать 15-20 тысяч рублей в месяц, а 20,4% — от 20 до 30 тысяч рублей. Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тысяч рублей.

Люди, которым сейчас от 30 до 39 лет, рассчитывают получать госпенсию в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. На доход более 50 тысяч рублей надеются немногие (7,6% опрошенных), в основном это люди моложе 30 лет.

Пенсионные ожидания россиян, как отмечает НПФ Сбербанка, сильно зависят от текущего уровня их доходов. Скромнее других участников опроса оказались студенты и домохозяйки. Примерно четверть респондентов их этих групп ответили, что для достойной старости хватит 15–20 тысяч рублей.

Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тысяч рублей в месяц. Почти половине (47,4%) руководителей высшего и среднего звена нужен пенсионный доход в 45-60 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе исследования, самые высокие запросы — у военных: каждый пятый из опрошенных военных сказал, что для комфортной жизни на пенсии ему потребуется более 100 тысяч рублей. В среднем по России о таком доходе в старости мечтают лишь 2% населения.