Незавершенное строительство обошлось налогоплательщикам в 4 трлн рублей

10:16

По данным Счетной палаты, в России сейчас 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС). Среди них – детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

К началу текущего года в них было вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тыс. объектов) направили 260 млрд рублей.

К таким выводам Счетная палата пришла по итогам анализа открытых данных финансовой отчетности («Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества»).

58 тысяч незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей в стоимостном выражении составляют 2,9 трлн рублей. Рекордсменами по таким объектам являются Московская область (79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд рублей).

Объем вложений в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств с учетом текущего строительства составляет 1,157 трлн рублей. Здесь более 103,5 млрд рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 млрд рублей – на объекты Минкультуры.

В настоящее время Счетная палата готовит официальное письмо на имя Президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.