Минэкономразвития облегчит переход иностранных компаний в Россию

20:51

Министерство экономического развития подготовило законопроект, который призван упростить переход компаний из иностранных юрисдикций в Россию. Сейчас для этого зарубежная организация должна состоять в специальных объединениях.

В настоящее время организации, которые не состоят в Группе разработки финансовых мер борьбы ‎с отмыванием денег (ФАТФ) или Комитете экспертов Совета Европы ‎по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), не имеют возможность получить статус международной компании и зарегистрироваться в России.

При этом, говорится в пояснительной записке, российское законодательство уже сейчас имеет механизмы, которые позволяют выявлять источники происхождения денег при заключении договоров организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

Таким образом, законопроект предлагает исключить требование ‎об обязательном членстве государства, в котором зарегистрировано юрлицо, в ФАФТ или МАНИВЭЛ. По мнению его авторов, эта поправка позволит расширить круг участников специальных административных районов (САР) и решить задачу возврата капитала ‎в Россию. Законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас он проходит стадию публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы.

Специальные административные районы существуют с 2018 года. Сейчас таких районов два – это острова Октябрьский (Калининград) и Русский (Владивосток). Стать их резидентами могут только зарегистрированные за рубежом компании, которые инвестируют в Россию не менее 50 млн руб. в течение полугода. Взамен фирмы могут рассчитывать на низкие налоговые ставки и смягчение контроля, пишет «Право.ру».

Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САР смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Первыми резидентами САР стали Adanimov Trading Limited на острове Октябрьский и Finvision Holdings (контролирующий акционер банка «Восточный») на острове Русский. На май российских офшоров выросло до 10 (восемь организаций – на острове Октябрьский, две – на острове Русский).

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов еще на год, но для тех, кто переводит бизнес в Россию и регистрирует его в САР. Путин отмечал, что одновременно участники третьего этапа амнистии капиталов будут освобождены «от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства».