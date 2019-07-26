Батька Лукашенко на зависть российским старикам, своих не кинет

Правительству Медведева стоит поучиться у братьев-славян, как обеспечивать пенсионеров

Пенсионная реформа, которая так будоражит россиян, приобретает еще более зловещие черты, если начинать ее сравнивать с тем, как проходят подобные реформы в бывших республиках СССР.

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Там тоже повышали пенсионный возраст, но не сразу и с реальным повышением пенсий старикам. А не так, как у нас. Судите сами. С 1 августа 2019 года в Белоруссии в среднем на 6,6% вырастут трудовые пенсии. Перерасчет трудовых пенсий будет производится на основании средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%. Источником финансирования станет государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения. Об этом сообщил один из белорусских новостных порталов со ссылкой на пресс-службу президента Александра Лукашенко.

В итоге размер средней пенсии по возрасту в Белоруссии вырастет в августе до 446,1 рубля в местной валюте (около 14 тыс. российских рублей). Примечательно, что еще в мае она составляла 405,1 белорусских рубля, в 2,4 раза превышая бюджет прожиточного минимума для белорусских пенсионеров, во многих регионах заметно превышая уровень в 40% от средней зарплаты (например, Могилевская область — 45,3%, Витебская область — 44%, Гомельская — 42,9%, Брестская — 42%). Интересно, что 19 апреля президент Белоруссии в своем послании к народу и парламенту заявил, что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% (но не ниже 40%) от средней зарплаты по стране.

Тем временем в России ситуация с пенсионным обеспечением выглядит далеко не так радужно. И это несмотря на то, что объявляя о пенсионной реформе, власть обещала старикам безбедную жизнь. По мартовским данным Росстата, средняя пенсия в России понизилась до 30,1% от средней начисленной зарплаты по стране (против 30,8% в апреле 2018 года). При этом прожиточный минимум пенсионера (8846 рублей) она формально превысила лишь на 159,4%. Принимая во внимание, что, по данным того же Росстата, в апреле 2019 года средняя зарплата по России составила 48 000 рублей, средняя российская пенсия в 14 102,1 рубля — это всего лишь 29,37% от нее.

Возникает вопрос — почему же братская Белоруссия, обладая несравнимо меньшими ресурсами и возможностями, может себе позволить поднять среднюю пенсию по стране до уровня в 40% от средней заработной платы, почти как в СССР, а у России это никак не получается? И почему белорусам, в отличие от нас, не устраивают пенсионной реформой прямой грабеж?

Отвечая на этот вопрос, руководитель Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, экономист Николай Ахапкин заявил, что в России вполне можно было сделать то же самое. И для этого нужно всего лишь изменить — причем даже не кардинально — направленность социально-экономической политики.

— Все возможности для того, чтобы обеспечить подобное повышение пенсий и подтянуть их к уровню в 40% от средней зарплаты, есть, и идти по этому пути вполне можно, — отметил он в беседе. — С бюджетом у нас сейчас все замечательно. По 2018 году доходы бюджетов практически всех уровней, за исключением разве что муниципальных, заметно превышают расходы. Казалось бы, постепенно исправлять ситуацию с пенсиями можно более активно, чем это делалось раньше, особенно с учетом проведения пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста. Хотя можно было бы повысить уровень пенсионного обеспечения, обойдясь и без принятия каких-то радикальных решений об изменении функционирования пенсионной системы, в том числе пресловутой пенсионной реформы.

— Так почему же этого не делается-то? Вместо этого затевается какая-то непонятная чехарда с пенсионной реформой. Правительство Медведева, например, дополнительно выделяет сейчас 13 регионам 4,3 миллиарда рублей, чтобы только теперь дотянуть уровень прожиточного минимума пенсионеров в них до общероссийского. Но это же позор для сверхдержавы — изначально не обеспечить своим гражданам в старости нормальных условий для существования. Задним числом проводятся какие-то перерасчеты «для повышения благосостояния», но вместо обещанных с самых высоких трибун тысяч прибавка насчитывает всего 7 сотен рублей, да и то не всем. Пенсионная реформа — сплошное вранье.

— На мой взгляд, это просто принято такое управленческое решение. Дело в том, что бюджетные ресурсы, в принципе, накоплены. Но, видимо, поступило административное распоряжение направить их на исполнение национальных проектов.

— Но, с другой стороны, ведь власти вроде бы анонсируют, что нацпроекты как раз и призваны повысить благосостояние россиян, причем не только пожилых. Как, впрочем, то же самое должна делать все та же пенсионная реформа.

— Понимаете, к нацпроектам сейчас имеется очень много вопросов. А вот в ином случае мы бы с вами сразу получили определенный рост уровня доходов населения, ведь его низкий уровень — главный инфляционный фактор. Нечто подобное, кстати, произошло, когда один год пенсии не индексировались, а потом сразу была одномоментная прибавка в 5 тысяч рублей. Тогда статистики сразу зафиксировали повышение уровня доходов. А доходы — это спрос, а спрос — это рост экономики.

— Однако ведь нельзя сказать, что пенсии у нас в России не повышаются. Например, ожидается, что в августе 2019 года выплаты для работающих пенсионеров вырастут аж на 244,47 рубля.

— Знаете, если вот белорусы сказали, что повысят пенсии на столько-то процентов в следующем году, то насколько их повысят у нас — большой вопрос. Понимаете, если снова повысят на уровень инфляции, которая, скорее всего, действительно окажется невысокой вопреки ожиданиям, тогда мы все, как говорится, просто останемся при своих. И эти пресловутые 40% от средней заработной платы, которые, кстати говоря, являются очень хорошим показателем, замаячат довольно-таки далеко.

— Рассуждая о процентном соотношении российских пенсий к российским зарплатам, вряд ли получится пройти мимо того факта, что наиболее часто встречающаяся заработная плата в России, по последним данным Росстата, достигает всего лишь 23,5 тысячи рублей. Почему же россиянам платят так мало? Как сообщает, в частности, РИА Новости, 75% россиян вынуждены занимать «до зарплаты» на проживание до 10 тысяч рублей.

— Действительно, те цифры, которые мы видим, просто удручают. Правда, если говорить в общем, низкие зарплаты связаны с тем, что в условиях недостаточных темпов экономического роста потенциала для заметного их наращивания нет. Здесь сначала надо предпринять целый ряд шагов, и только после этого можно рассчитывать на какой-то результат.

Но давайте посмотрим на бюджетную сферу. Это же прямая зона ответственности государства. И в этой зоне вполне можно повышать заработные платы. Правда, не всем, ведь у федеральных госслужащих доходы весьма неплохие. Надо смотреть, где люди получают мало, и использовать финансовые возможности для исправления этой ситуации. Ведь экономика — система с огромным количеством взаимозависимостей. И если заработки в бюджетном секторе вырастут, это окажет определенное, хоть и косвенное, влияние на динамику зарплат и в частном секторе. Работодатели станут изыскивать возможности, чтобы повышать их.

Впрочем, напоминает руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич, у любого работодателя, как собственника бизнеса (а чем государство не собственник-капиталист, раз оно работодатель — авт.), есть единая цель — максимальное извлечение прибыли из труда человека.

— Фактически речь идет о неоплаченном труде, — конкретизировал эксперт. — В нашей стране его доля значительно выше, чем в развитых странах. Производительность труда в России в среднем меньше, чем в западной Европе, примерно в 3 раза. А зарплата при этом меньше в 5 раз. То есть за тот же самый труд россиянин получает минимум в два раза меньше европейца за единицу продукции. Конечно, можно говорить о том, что мы отстаем по производительности труда, но даже с ней работники могли бы получать, повторюсь, в два раза больше.

Такое положение дел обусловлено многими причинами, но основная заключается в слабости организованности работников. Уровень зарплаты зависит от того, какие силы имеются у работодателей и работников. У последних их крайне мало. Работодатель ведь платит ровно столько, сколько можно, и не больше, ведь в России долгое время считалась нормальной практика не вкладывать в производство, а использовать то, что было создано еще при советской власти. Так что за большее работники должны бороться, не надеясь на «добренького» хозяина. Но в целом, к сожалению, у нас работники очень пассивны.