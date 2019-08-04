Население России портит отчёты Центробанка о дедолларизации экономики

Бегство в иностранную валюту продолжается непрерывно уже в течение восьми месяцев

Осенью прошлого года началась очередная кампания российской власти по вытеснению доллара США из отечественной экономики. Таких кампаний за время существования «демократической» России было много. И все они кончались одинаково: полным пшиком. И последняя кончилась бы полным пшиком. Но неожиданно на помощь пришёл Дональд Трамп.

Фото с сайта globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на полном серьёзе стал угрожать России новой серией экономических санкций, в том числе заморозкой долларовых резервов Российской Федерации, блокированием расчётных и платёжных операций через систему SWIFT, запретом на размещение государственного долга Российской Федерации в долларах США и др.

Он взял твёрдый курс на ослабление доллара США по отношению к другим валютам для повышения международной конкурентоспособности американской экономики. Плюс к этому пригрозил всем странам (не только России), что в случае игры на повышение курса доллара США по отношению к национальным валютам они будут наказаны (для этого в США для Конгресса готовятся специальные доклады, призванные выявлять валютных манипуляторов среди торговых партнёров Америки).

Так что некоторые подвижки в сторону вытеснения доллара США из российской экономики с тех пор произошли. Например, согласно данным Банка России, доля американской валюты в международных (золотовалютных) резервах Российской Федерации была снижена в прошлом году в два раза – с 45,8% до 22,7% – и достигла минимального значения за все годы.

Под влиянием такого фактора, как угроза экономических санкций (равно как и уже введенных санкций), российские банки потихоньку сокращают валютную часть своих балансов. В начале 2015 года иностранные активы российских банков (средства на корреспондентских счетах и депозиты в банках-нерезидентах, участие в капитале нерезидентов, предоставленные им кредиты и прочие инвестиции) были равны 275,9 млрд долларов. А на начало второго квартала 2019 года они уже составляли 201,8 млрд долларов, то есть сократились на 27%. Также сокращаются и иностранные обязательства: с 226,4 млрд долларов на 1 января 2015 года до 130,2 млрд долларов на 1 апреля 2019 года (на 43,5%).

В свою очередь в иностранных активах и обязательствах российских банков происходит изменение валютной структуры. Доля доллара в иностранных активах снизилась за год на 5 процентных пунктов – с 60,5% на 1 апреля 2018 года до 55,5% на 1 апреля 2019 года. Бенефициаром стала единая европейская валюта евро, доля которой выросла на 5,2 процентных пункта – с 19,5% до 24,7%.

В иностранных активах российских банков есть и такая валюта, как рубль. На 1 апреля прошлого года его доля была равна 12,8%, а через год она составила 12,7%. Как видим, дедолларизация у российских банков отнюдь не означает, что место «зелёной» валюты занимает рубль. Его место занимает евро. А отчасти – другие валюты (фунты стерлинги, японская иена, китайский юань и др.).

А вот ещё новость, которой российские власти гордятся: доллар США в расчётах за российский экспорт в Китай в I квартале 2019 года впервые в истории уступил лидерство другим валютам – его доля упала ниже 50%. Однако и в данном случае снижение доли доллара не происходит за счёт национальной валюты торговых партнёров (рубля и юаня), доллар замещается евро.

В общем, когда начинаешь разбираться в успехах дедолларизации российской экономики, то возникает масса вопросов и сомнений в том, что Россия действительно выходит из-под валютного диктата Запада. То же самое замещение доллара США евро в балансах российских банков и компаний или в международных резервах РФ не решает радикально проблем финансово-экономической безопасности России. По команде из Вашингтона бельгийская компания SWIFT, управляющая системой международных платежей и расчётов, запросто заблокирует операции российских банков и компаний, проводимых в хвалёной валюте под названием «евро».

Поэтому серьёзные эксперты совершенно правильно говорят, что настоящая дедолларизация – освобождение не только от продукции «печатного станка» ФРС США, но и от евро, британского фунта, австралийского и канадского долларов, швейцарского франка и других валют стран, являющихся ближайшими союзниками Вашингтона.

Но сейчас я хотел бы остановиться на одном аспекте проблемы дедолларизации, который не даёт покоя денежным властям России. «Несознательные» граждане России, оказывается, не желают переключаться на рубли, им более люба иностранная валюта, особенно – всё тот же доллар США. По итогам июня банки приняли на вклады иностранной валюты в объёме, эквивалентном 1,5 млрд долларов США. С начала года валютные депозиты физлиц выросли на 8,1 млрд долларов. Бегство в иностранную валюту продолжается непрерывно уже в течение восьми месяцев (то есть с ноября прошлого года, когда пропагандистская кампания по дедолларизации российской экономики достигла своего апогея).

Последний раз такая валютная лихорадка в России наблюдалась десять лет назад: в 2009 году на валютные депозиты граждане разместили всего за шесть месяцев валюты на сумму 20 млрд долларов. Народ спасался от падающего рубля в «зелёной» валюте, евро и других заморских денежных единицах. На середину текущего года объём валютных депозитов достиг исторического максимума – 96 млрд долларов.

Центробанк в растерянности. Прежде всего нарушается валютное равновесие в банковском секторе, к которому стремился Центробанк. Он рассчитывал, что валютные обязательства будут сокращаться быстрее, чем валютные активы банков. Ан нет. Получается наоборот. «Несознательные» граждане вместе с «несознательными» компаниями и организациями не хотят расставаться с валютными депозитами и даже их наращивают. На сегодняшний день валютные обязательства банков превышают их валютные активы, что для финансового регулятора, конечно же, неприятное явление.

Как теперь денежным властям России докладывать об успехах по дедолларизации? Судя по всему, даже товарищ Трамп не в силах помочь. Все ожидают, что рубль будет всё-таки падать быстрее доллара США. Почему? Потому что товарищ Трамп думает, что если ФРС США понизит ключевую ставку (а она её наверняка понизит 31 июля), то дело в шляпе. Мол, Америка выиграла валютную войну. Нет, понижение ключевой ставки – необходимое, но недостаточное условие такой победы. Чтобы победить, ФРС США, подобно Центробанкам Китая, Японии и других стран, должна создать международные резервы и постоянно наполнять их валютами конкурирующих стран. Пока Трамп ещё не осознал очевидной вещи: валютная война предполагает непрерывные валютные интервенции. А в Америке об этих интервенциях имеют весьма смутное представление.

И поэтому, хочет того американский президент или нет, но рубль будет падать по отношению к доллару США (кто бы ему подсказал, что американскому Центробанку необходимо начать наращивать в своих резервах запасы российского рубля?)

И поэтому, хочет того Набиуллина или нет, но долларизация российской экономики сохранится. Может быть, приобретёт несколько иные формы.

Наши граждане имеют неплохую память. Они ещё не забыли, как Центробанк России под «мудрым» руководством Эльвиры Набиуллиной в декабре 2014 года сумел обвалить рубль по отношению к доллару США почти в два раза. В любой момент она может повторить свой «подвиг» пятилетней давности (за который, кстати, на Западе ей присудили звание лучшего руководителя Центробанка).

Центробанк пытается затормозить приток иностранной валюты на депозиты российских банков. В частности, путём повышения отчислений на резервирование обязательств по таким депозитам. Банкам пришлось несколько снизить процентные ставки. По долларовым депозитам максимальные годовые ставки, которые можно найти, составляют около 3%. Многие банки предлагают свои услуги под 1-2%. Но эксперты утверждают, что, даже если ставка будет опущена до нуля, иностранную валюту всё равно будут нести в банки.

Уж если ставка опустится ниже нуля, тогда все уйдут в наличную валюту. Впрочем, почему «уйдут»? Сегодня уже многие в неё ушли. Уже многие месяцы, по данным Банка России, объёмы покупаемой гражданами иностранной валюты превышают объемы её продаж. Банк России даёт свои оценки объёмов наличной валюты в стране. На начало этого года – около 27 млрд долларов. Явно заниженные цифры. Пополнение валютных запасов граждан происходит не только с помощью валютных обменников, но и с помощью неучтённого ввоза денежных знаков из-за границы (то есть контрабанды). Осенью прошлого года, по оценкам российских экспертов, на руках у граждан объём наличной иностранной валюты составлял около 80 млрд долларов. Сегодня наверняка еще больше.

Величина наличной валютной массы приближается к объёмам иностранной валюты, размещённой гражданами на банковских депозитах. Если сложить эти две величины, то в сумме получится не менее 180 млрд долларов. Получается, что граждане России голосуют за иностранную валюту. Можно ли их винить в недостатке «патриотизма»? Нет, винить в отсутствии патриотизма следует в первую очередь Центробанк, который играет против российского рубля.