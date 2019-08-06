Испанская прокуратура решила вызвать на допрос Михаила Фридмана

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В Испании российского миллиардера Михаила Фридмана, акционера LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" хотят допросить как подозреваемого в причастности к доведению до банкротства испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом пишет El Pais со ссылкой на запрос офиса антикоррупционной прокуратуры в национальный суд.

В 2017 году Фридман уведомлял испанскую антикоррупционную прокуратуру, что не имеет никакой связи к бизнес-решениям, которые могли бы довести Zed WorldWide до неплатежеспособности. Также он отрицал, что напрямую или косвенно контролирует долю в Zed+ (создана путем слияния Zed WorldWide с ЗАО "Темафон" и ЗАО "Тематика") и вел какой-либо бизнес с Хавьером Пересом Долсетом, руководителем Zed WorldWid, пишет "Интерфакс".

Однако расследующий дело Zed WorldWide прокурор Хосе Гринда считает, что Фридман как акционер этой компании инициировал "маневры", которые привели к ее финансовому удушению и в итоге смог ее приобрести за "смехотворную цену" в 20 млн евро, пишет El Pais. По его мнению, бизнес-структуры Фридмана через цепочку действий, связанных в том числе с манипулированием ценами и выплатой незаконных комиссионных, совершили "захват" Zed WorldWide. Началось все с синдицированного кредита, который Zed WorldWidе получила в 2013 года от группы банков, в которой было нидерландское подразделение Альфа-банка Amsterdam Trade Bank NV, считает Гринда.

В ходатайстве, представленном в суд, прокурор на 23 страницах описывает действия структур, разоривших Zed WorldWide.

Группа Zed, основанная в 1996 г. семьей Перес-Долсет, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий, ей удалось выйти на рынки 70 стран. В 2013 г. в Нидерландах была зарегистрирована компания ZED+ (c участием Zed Worldwide и российской Temafon (основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента). Однако уже через два года Перес-Долсет заявил, что российские партнеры добиваются банкротства компании, чтобы добиться ее продажи за бесценок, пишут "Ведомости".

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд.