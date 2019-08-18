Массовые пикеты 17 августа связаны с беглым олигархом Ходорковским, считает эксперт Аничкин

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Михаил Аничкин, занимающий пост члена Общественной палаты РФ заявил, что за одиночными пикетами 17 августа стоит Михаил Ходорковский

Эксперт отметил, что беглый олигарх нацелен финансировать любой блок, готовый произвести хоть какое-то действие против власти.

«Он не отказался от своих политических амбиций», - говорит эксперт.

По словам Аничкина, выступавшего за ужесточение наказания, за участие в несанкционированных митингах, все протестные акции «оппозиции» финансируются из-за рубежа. 15 августа Михаил Ходорковский заявил о создании «рабочей группы по поддержке гражданского общества в России», а также обещал «вытряхнуть Кремль», чем вызвал негодование пользователей в соцсетях.

Ранее о том, что российских либералов поддерживают западные сторонники, говорила и пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен. По ее словам, структуры олигарха финансируют «свержение режима».

Напомним, массовые одиночные пикеты организовали три московских муниципальных депутата: Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Это уже четвертая акция после отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатов в обход законодательства. Только 13 из 57 недопущеных кандидатов оспаривают решение ЦИК.

Ранее о вмешательстве в выборы заявлял глава временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Он заявил, что организаторов московских протестов готовят на Западе.

«Я вот видел кое-что. Как в переулочках напротив прямо обучали людей те самые граждане, которые получали уроки за рубежом», заявил Климов.

19 августа Госдума проведет внеплановое совещание, касательно ситуации с иностранным вмешательством. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил запросы в МИД, Роскомнадзор и правоохранительные органы с просьбой предоставить имеющиеся данные для подробного изучения ситуации.