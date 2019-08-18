Массовые пикеты 17 августа связаны с беглым олигархом Ходорковским, считает эксперт Аничкин
Эксперт отметил, что беглый олигарх нацелен финансировать любой блок, готовый произвести хоть какое-то действие против власти.
«Он не отказался от своих политических амбиций», - говорит эксперт.
По словам Аничкина, выступавшего за ужесточение наказания, за участие в несанкционированных митингах, все протестные акции «оппозиции» финансируются из-за рубежа. 15 августа Михаил Ходорковский заявил о создании «рабочей группы по поддержке гражданского общества в России», а также обещал «вытряхнуть Кремль», чем вызвал негодование пользователей в соцсетях.
Ранее о том, что российских либералов поддерживают западные сторонники, говорила и пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен. По ее словам, структуры олигарха финансируют «свержение режима».
Напомним, массовые одиночные пикеты организовали три московских муниципальных депутата: Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Это уже четвертая акция после отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатов в обход законодательства. Только 13 из 57 недопущеных кандидатов оспаривают решение ЦИК.
Ранее о вмешательстве в выборы заявлял глава временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Он заявил, что организаторов московских протестов готовят на Западе.
«Я вот видел кое-что. Как в переулочках напротив прямо обучали людей те самые граждане, которые получали уроки за рубежом», заявил Климов.
19 августа Госдума проведет внеплановое совещание, касательно ситуации с иностранным вмешательством. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил запросы в МИД, Роскомнадзор и правоохранительные органы с просьбой предоставить имеющиеся данные для подробного изучения ситуации.