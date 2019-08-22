20:26

Каждый частный инвестор должен уметь распределять активы

Портфельное инвестирование

Ни одна из присутствующих на рынке акций не является одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Как правило, чем выше потенциальная доходность ценных бумаг, тем выше риски потерять деньги. И наоборот, чем выше надежность актива, тем ниже его прибыльность. Об этом знают ученики школы инвестиций компании РосПремьерИнвест, отзывы о которой можно узнать на официальном сайте . Итак, покупая акции одной компании, мы всегда рискуем. Поэтому, каждый немного опытный инвестор скажет, что более разумным и эффективным будет вложение в бумаги сразу нескольких компаний, отличающихся друг от друга, как степенью доходности, так и величиной риска.

Что такое портфельное инвестирование

Идея портфельного инвестирования возносится к моменту появления первых ценных бумаг. Она объясняется естественным желанием инвесторов избежать рисков, связанных с вложениями средств в активы только одной компании. В целях получения максимальной отдачи от инвестиций и диверсификации рисков, участники торгов на фондовых рынках начали формировать инвестиционные портфели, увеличивая тем самым доходность и надежность своих капиталовложений.

Под инвестиционным портфелем понимают некую совокупность ценных бумаг (акций, облигаций, паёв и т.д.), которые принадлежат инвестору (или группе инвесторов) и управляются на длительной основе, как единый инвестиционный объект. В состав портфеля могут входить следующие классы активов:

акции компаний и паи инвестиционных фондов;

акции биржевых фондов (ETF);

государственные и корпоративные облигации;

казначейские векселя;

депозитные сертификаты;

сырьевые товары (золото, нефть и др.);

физические инвестиционные объекты (недвижимость, земельные участки и др.);

опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты.

Состав конкретного портфеля зависит от нескольких факторов, в том числе, объема инвестиций, соотношения риска и прибыли, а также инвестиционного горизонта. Менее опытным инвесторам подойдет портфель из акций биржевых фондов, инвестиционных паёв и государственных облигаций. Такой набор имеет небольшую степень доходности, но отличается высокой безопасностью. Опытным биржевым игрокам подойдут более рискованные инструменты – фьючерсы, опционы и акции. Более подробно об акциях, фьючерсах и других инструментах можно узнать на вебинаре компании РосПремьерИнвест, клиенты которой получают самую актуальную информации об инвестициях и фондовых рынках.

Подход к формированию инвестиционного портфеля также может зависеть от целей инвестора. Молодой человек, желающий обеспечить себе безбедную старость, скорее всего, обратит свое внимание на консервативные инструменты и включит в портфель такие активы, как облигации или недвижимость. Инвесторы, желающие увеличить свой капитал за максимально короткий срок, как правило, останавливают свой выбор на более ликвидных и рисковых активах – акции и производные финансовые инструменты.

Типы инвестиционных портфелей

Концепция портфельных инвестиций схожа с народной формулой «не класть все яйца в одну корзину». На языке финансистов это называется диверсификацией; она позволяет получить максимальный возврат инвестиций, а также обеспечивает защиту средств от нежелательных рисков. Однако существуют разные подходы к диверсификации и разные типы портфелей, основные из которых рассмотрены ниже.

Агрессивный портфель. Включает в себя ценные бумаги с повышенным риском, имеющие высокий доходный потенциал. Как правило, инструменты, входящие в состав агрессивного портфеля, имеют высокое значение бета-фактора (коэффициента, отражающего меру риска). Сюда могут входить ценные бумаги быстрорастущих компаний, чаще всего относящихся к технологическому сектору. При создании агрессивного портфеля на одну из ключевых ролей выходит грамотное управление рисками.

Защитный портфель. Его основное предназначение – защита средств инвестора от конъюнктурных рыночных колебаний. В состав такого портфеля могут входить акции надежных компаний со стабильным биржевым курсом, а также циклические акции, защищенные от нестабильности рыночной ситуации. Помимо безопасных акций, в состав защитного портфеля могут включаться ценные бумаги компаний производящих товары первой необходимости. Прибыльность таких акций не зависит от рыночной обстановки и волатильности финансовых инструментов.

Доходный портфель. Его функция состоит в заработке прибыли посредством получения дивидендов от владения акциями и прочими ценными бумагами компаний. Механизм доходного портфеля отдаленно напоминает защитный, но подразумевает более высокую степень доходности. Он должен формировать положительный денежный поток, а не просто выступать в качестве защиты средств инвестора. Часто, такой подход обеспечивает неплохую прибыль и служит дополнительным источником заработка.

Спекулятивный портфель. Является наиболее рискованным, но в то же время, имеет самый высокий доходный потенциал. В состав портфеля включается не более 10% надежных и безопасных инструментов. Остальная часть – это высоколиквидные финансовые инструменты (акции популярных компаний, фьючерсные контракты, опционы и пр.). Конечная цель спекулятивного портфеля – формирование прибыли за счет разницы цен покупки-продажи имеющихся активов. Часто, для управления таким портфелем применяются торговые алгоритмы, о работе которых можно узнать, ознакомившись с материалами компании РосПремьерИнвест на вебинаре.

Гибридный портфель. Включает себя инвестиции в облигации, а также физические инвестиции в недвижимость, золото и прочие товары. Часть портфеля может быть также отдана на откуп более рискованным инструментам. По сути, гибридный портфель включает в себя набор акций, облигаций, физических и других инвестиций в равных пропорциях. Такой подход обеспечивает диверсификацию по нескольким классам активов и обеспечивает максимальную эффективность капиталовложений.

Как правильно настроить прибыльный портфель

Каждый частный инвестор должен уметь распределять активы, согласно своей инвестиционной стратегии. Качественно настроенный портфель является залогом успеха инвестиций, он формирует правильное соотношение потенциальной прибыли и ожиданий инвестора, а также обеспечивает спокойное течение инвестиционного процесса. Для этого необходимо придерживаться некоторых правил формирования набора активов и их управления.

Первым шагом на пути к созданию собственного эффективного инвестиционного портфеля является целеполагание и определение индивидуальных инвестиционных возможностей. На этом этапе происходит формирование общей инвестиционной идеи, очерчивается инвестиционный горизонт (срок инвестиций), закладывается первоначальный капитал, а также устанавливаются конечные цели проекта (размер прибыли, дивиденды и др.).

Вторым шагом служит непосредственное формирование инвестиционного портфеля. Здесь происходит его непосредственное наполнение активами, а также распределение капитала между составляющими частями. Важно, чтобы выбираемые финансовые инструменты соответствовали инвестиционным целям и ожиданиям, определенным на первом этапе. Компания РосПремьерИнвест, отзывы клиентов о которой, подтверждают высокий уровень квалификации её сотрудников, представляет на своем сайте всю необходимую информацию о формировании портфеля.

Как только портфель сформирован, он начинает работать. Тут крайне необходимо понимать, что даже набор из самых высокодоходных и безопасных активов будет неэффективным при плохом управлении. На этапе управления портфелем нужно проводить постоянный анализ его состояния и, при необходимости, проводить его перенастройку для сохранения изначальных свойств. Еще одним важным фактором является стратегическая перебалансировка портфеля при изменении стоимости и веса, находящихся в нем активов.

Какие-то акции могут быть проданы (из-за выросшей стоимости на них). В этом случае необходимо дополнить портфель новыми активами, либо провести переоценку собственных инвестиционных возможностей и ожидаемых результатов. На всех этапах настройки и управления портфелем следует помнить о диверсификации. Недостаточно просто владеть активами, важно уметь разделять их эффективно управлять ими.

Самые успешные инвестиционные стратегии

Успешные инвестиционные стратегии не всегда имеют соответствующую историческую отдачу. Как правило, лучшие эффективные стратегии – те, которые подходят под нужды и запросы конкретного инвестора, удовлетворяя его инвестиционные потребности. Все они делятся на несколько типов и основаны на:

фундаментальном анализе;

техническом анализе;

инвестировании в стоимость;

следовании рыночным трендам;

долгосрочном принципе «купи и держи».

Также существует несколько конкретных примеров успешных инвестиционных стратегий, применяемых для управления инвестиционным портфелем:

«Ядро и сателлиты». Представляет собой проверенный временем подход к формированию инвестиционного портфеля, при котором набор активов состоит из безопасного «ядра» в виде, например, паевого инвестиционного фонда, с большой капитализацией и «сателлитов» - более рискованных инструментов, занимающих меньшую часть в структуре портфеля.

Современная портфельная теория (MPT). Подразумевает наличие наиболее выгодного для инвестора соотношения риска и доходности. Согласно принципам MPT, инвестор может владеть активами, каждый из которых является рискованным по отдельности, но в совокупности с другими инструментами или инвестициями такой портфель обеспечивает идеальный баланс и обеспечивает высокую степень диверсификации.

Пост-современная портфельная теория (PMTP). В отличие от современной портфельной теории, PMPT учитывает при формировании портфеля не только математические аспекты соотношения риска и доходности, но и поведенческие факторы инвестиционной среды, а также психологические аспекты рыночной толпы.

Тактическое распределение активов. Это инвестиционный стиль, объединяющий все предыдущие модели. Он подразумевает распределение трех основных классов активов (акции, облигации и денежные средства) так, чтобы они были скорректированы и отбалансированы для обеспечения максимальной доходности.

Краткое резюме

Правильный и грамотный подход к формированию и управлению инвестиционным портфелем обеспечивает высокую эффективность инвестиций и гарантирует высокую степень их доходности. Качественная и доступная информация об инвестициях, в том числе портфельных, доступна в школе инвестиций компании РосПремьерИнвест, клиенты которой получают высококачественные знания на доступной основе. После прохождения обучения и консультаций, клиенты РосПремьерИнвест, применяя вышеописанные принципы управления портфельными инвестициями, сохраняют свой капитал и получают стабильную прибыль.