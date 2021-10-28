15:20 28.10.2021

Если депутат делает в реальности ровно противоположное тому, что он обещал на митингах и в СМИ, то он должен быть в императивном порядке как минимум отозван из законодательного органа власти

Недавно в политических кругах России и среди общественности страны прошла дискуссия на тему - стоит ли наказывать депутата за неисполнение предвыборных обещаний.

В Госдуму даже поступил законопроект об уголовной ответственности депутатов за обман избирателей, чем, по сути, на мой взгляд и является это самое невыполнение предвыборных обещаний. К сожалению, скептически настроенная часть народных избранников сочла, что законопроект содержит размытые формулировки, а это может привести к произвольному правоприменению.

Как человек, более 20 лет проработавший муниципальным депутатом в Саратове, я данную проблему знаю хорошо, и уж точно не теоретически.

Что касается меня лично, то во время избирательных кампаний я считал важным и уместным открыто и честно обещать своим избирателям из Ленинского района г. Саратова помощь в решении их многочисленных проблем и вопросов. А потом, будучи уже избранным, я считал своим первым и главным депутатским долгом выполнить всё обещанное, и даже сверх того. Боюсь, перечисление всего, конкретно и реально сделанного для моих избирателей за два десятилетия, заняло бы здесь не один десяток страниц. Я сильно удивлюсь, если сегодня найдется житель Ленинского района, который придет и скажет: вы, господин Комаров, вот это обещали, но не сделали.

Поэтому я просто уверен, что любой депутат, любого уровня - от муниципального до федерального - просто обязан исполнить всё, обещанное людям во время избирательной кампании.

Тем печальнее констатировать, что большое количество моих коллег либо сознательно обманывали во время избирательных кампаний людей, не собираясь выполнять ничего из обещанного. Либо, как это получилось с одной из парламентских партий, искренне принимали программу, типа «Стратегии-2020» («ЕР»), но экономические и политические обстоятельства не позволили данную хорошую программу исполнить.

То же и с отдельными депутатами. Конечно, есть среди них те, кто искренне заблуждался, обещая то, что на тот момент ему казалось возможным выполнить. А потом обстоятельства непреодолимой силы не позволили человеку исполнить обещания. Но я точно знаю по собственному печальному опыту, что среди моих бывших коллег по Саратовской городской Думе были и есть весьма циничные люди, которые использовали доверчивость избирателей в своих корыстных политических целях, а потом махнули рукой и на людей, и на свои общения. Такие депутаты нередко встречаются и в нашей областной Думе, и, увы, в более высоких избираемых органах власти.

И я согласен с тем, что таких людей обязательно надо выводить на чистую воду и тем или иным способом наказывать.

Интересно, что в упомянутом мной законопроекте была даже предусмотрена возможность отказа депутата от собственных предвыборных обещаний. И человек, отказавшись официально, мог бы избавить себя от уголовной или иной ответственности. Но процедура публичного и мотивированного отказа от обещаний перед выборами должна быть четко и недвусмысленно прописана, и депутат, на мой взгляд, должен объявить что-то типа процедуры личного финансового банкротства, только банкротство это будет называться политическим.

И пусть потом, в следующем избирательном цикле, люди делают вывод: стоит ли верить этому депутату, или этой партии, которые наобещали молочных рек и кисельных берегов, но в реальности и не собирались ничего делать. Злой умысел, конечно, должен быть доказан в судебной или какой иной, похожей, процедуре.

Много ли депутатов ГД РФ прошлого созыва, например, обещали избирателям ухудшение их пенсионного обеспечения? Да я просто уверен - ни одного! Однако, почти все депутаты проголосовали за так называемую «пенсионную реформу», даже несмотря на важный конституционный принцип о том, что в стране не должны издаваться новые законы, ухудшающие положение граждан.

Давали ли этим депутатам избиратели наказ типа «лишите нас лет на 5 выплат, отнимите у каждого по миллиону рублей»!? Вряд ли.

Зато откройте предвыборные АПМ (агитационно-печатные материалы) любого из кандидатов что в 2007-м, что в 2011, что в 2016-м годах - все как один обещали улучшить положение пенсионеров, буквально озолотить пожилых людей. Ни один кандидат не говорил, что проголосует за лишение на несколько лет пенсионных выплат огромной категории граждан.

Так вот, по моему мнению, если депутат делает в реальности ровно противоположное тому, что он обещал на митингах и в СМИ, то он должен быть в императивном порядке, как минимум отозван из законодательного органа власти при простом и прозрачном механизме такой процедуры. Либо должно быть возбуждено уголовное дело за обман и мошенничество, поскольку вряд ли политические мошенничество легче и дешевле обходится обществу, чем финансовое. Скорее, оно обходится гораздо тяжелее и влечет очень тяжелые именно экономические последствия.

Что такое, кто такой депутат в моем представлении? Это не просто выборное лицо, но тот, кто неукоснительно исполняет свою предвыборную программу. Кстати, когда правительство РФ давало отзыв на упомянутую мной выше законодательную инициативу, то так и было отмечено: «Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица». И, конечно, понятие «депутат» и «оборотень» в нормальном обществе - вещи несовместимые.

Обманутые ожидания избирателей - это очень серьезная проблема, которая существует в нашей стране вот уже три десятилетия. В 1991-м году, например, случился главный обман, когда тогдашним депутатам циничные и напористые политики «выкрутили руки», и где обманом, где угрозами заставили проголосовать фактически за развал страны, за ликвидацию СССР. А ведь ни один тогдашний депутат и в страшном сне не мог и помыслить, что ему придется поднимать руку за такое…

Поэтому, конечно, учитывая этот горький, опыт надо было еще тогда резко усиливать и защищенность депутатов, и их политический вес. Но этого не сделано до сих пор, скорее - сделано всё наоборот.

Но, усилив реальный политический вес и защищенность депутатов, при этом необходимо строго спрашивать с них, вплоть до ответственности по УК РФ, за обман избирателей.

Дурные примеры, как известно, развращают. И наоборот. Я уверен, что только наказаниями желаемого добиться всегда трудно. Поэтому, чтобы стимулировать избранных депутатов к выполнению их предвыборной программы, надо применять и «пряник». Например, широко и бесплатно освещать и пропагандировать в СМИ работу и опыт тех народных избранников, которые весь срок своих депутатских полномочий активно выполняли все пункты своей программы, помогали избирателям систематически, а не только подачками перед голосованием. Но, к сожалению, я не могу привести таких примеров положительной мотивации депутатов, по крайней мере, в моем родном Саратове.

Наш депутатский корпус, как города, так и региона, составлен таким образом, чтобы там было мало умных и инициативных, но в состав думы попало много их антиподов. А такие горе-депутаты свои предвыборные обещания забывают через 5 минут после их озвучивания или публикации. А потом и голосуют не так, как им велит их же собственная предвыборная программа, а как хочет дядя с тяжелой мошной и большим политическим весом.

Поэтому мы и имеем в нашей региональной экономике застой и деградацию, умирание малого и среднего бизнеса, рост безработицы и цен, падение доходов населения. А все начинается с депутатского обмана, который затем переходит в обман чиновников и далее по цепочке. А в итоге страдают тысячи, миллионы простых людей, удел которых - бедность.

Автор: Олег Комаров