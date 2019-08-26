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Владимир Путин обеспокоился низкими доходами россиян

15:34 26.08.2019
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно, и это вызывает беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сказал это на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Он также призвал правительство найти решение для более устойчивого и динамичного роста экономики. Президент напомнил, что ВВП по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 0,7 процента в годовом выражении, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента. По словам президента, необходимо принять меры для интенсификации роста экономики.

Из положительных моментов глава государства отметил тот факт, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру.

Ранее экономисты ВШЭ и РАНХиГС пришли к выводу, что реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжат падать в этом году. Сказываются глобальные риски для российской экономики, включая падение цен на нефть и введение новых санкций против России.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее спрогнозировал, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, а количество бедных в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5% от населения. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в реальности этого прогноза.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2019, 00:34
Гость: Ну,Бельмондо так Бельмондо,что делать

"Удвоение ввп"
Вам что,пять их мало?
27.08.2019, 00:33
Гость: Между

прочим, Трамп живет на 1 доллар. Он сам так решил.
Не то, что Вовик.
27.08.2019, 00:13
Гость: Иногда бывает

- Оёй, оёй, я так беспокоюся, аж вообще!
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