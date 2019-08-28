Газпромбанк передал государству акции российско-венесуэльского банка

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Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке.

Блокирующий пакет (25% плюс 1 акция) отошел государству безвозмездно, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка.

Еврофинанс Моснарбанк попал под санкции США в марте 2019 года, он был включен в список SDN. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения в отношении кредитной организации за материальную поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские чиновники также обвиняли «Еврофинанс» в поддержке запуска венесуэльской криптовалюты Petro.

Основным владельцем кредитной организации является венесуэльский Фонд национального развития Fonden (50% минус 2 акции). На момент введения санкций в капитале «Еврофинанса» также участвовали структуры Газпромбанка и ВТБ, прямо и косвенно им принадлежало по 25% акций.

Спустя несколько дней после решения Минфина США президент ВТБ Андрей Костин заявил, что возглавляемый им банк передаст долю в «Еврофинансе» государству. ВТБ сократил свое присутствие в капитале подсанкционного банка в апреле 2019 года, безвозмездно передав Росимуществу 7,99% акций, а затем передал и оставшийся пакет (17,02% акций).

В апреле 2019 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что пакеты Газпромбанка и ВТБ в «Еврофинансе» в итоге могут попасть на баланс Промсвязьбанка. Как пояснял чиновник, Росимущество будет промежуточным владельцем акций подсанкционного банка.

В августе «Интерфакс» сообщил, что менеджмент «Еврофинанса» направил в правительство предложение о выкупе акций, перешедших государству.