Ученый разбил аргументы «королей свалок» Гудковых против мусоросжигательного завода

01:17

Гудковы и их сподвижники не предложили ни одной идеи для решения проблемы с мусором

«Дуэт» отца и сына Геннадия и Дмитрия Гудкова известен не только на политической сцене. С недавних пор они решили заделаться экологическими активистами, сопротивляющимися планам губернатора Подмосковья построить завод W2E по утилизации мусора. Гудковы много времени посвящают протестам против еще не построенного предприятия. Они заявляют, что предложенный способ утилизации мусора давно устарел и противоречит всем требованиям по охране окружающей среды.

При этом Гудковы и их сподвижники не предложили ни одной идеи для решения проблемы с мусором, которая особенно остро стоит перед жителями 20-миллионной Москвы. Не ангажированные оппозиционерами экологи предупреждают: заниматься бесконечно поисками самого лучшего и устраивающего всех решения мусорной проблемы Подмосковья и крупных городов больше нельзя.

Каждый полигон представляет собой источник возникновения серьезнейшей потенциальной опасности. А множить свалки - только ухудшать экологическую обстановку в городе, отмечает профессор, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

Профессор вспоминает, как возле Зеленограда мусор горел на протяжении семи лет, а жители окрестных домов страдали от различных болезней, в том числе онкологических, из-за ударной дозы диоксида титана. С точки зрения природоохранных технологий современный завод по сжиганию мусора – это не самый лучший способ утилизации отходов, но он хотя бы сможет избавить людей от опасного соседства со свалкой в короткие сроки и сократит число выбросов вредных веществ в атмосферу благодаря современным фильтрам. В то время как бунтующие экологи, которые пытаются убедить людей, что свалки менее опасны, чем такие предприятия, попросту пытаются на этом нажиться.

Блогер Сергей Колясников, поделившийся записью выступления профессора Тишкова, заметил и другое. Гудковы просто-напросто пытаются заработать на страхах людей перед технологиями обращения с отходами, критикуя практику высокотемпературного сжигания мусора на заводах. Однако суть технологии W2E как раз и заключается в мощных фильтрах, которые сокращают количество выбросов до минимального, пока продукты горения преобразуются в энергию.

Как выяснили журналисты ФАН, Гудковы - основные бенефициары полигона «Волосово» в Коломне. Административным ресурсом Гудковых обеспечивает глава МО «Коломна» Денис Лебедев, который когда-то был охранником семьи, а теперь экс-работодатели продвинули его на высокую должность.

Критику Геннадия Гудкова можно объяснить тем, что он не смог договориться о своей доле прибыли от строящегося завода, но, не теряя надежды, пытается добиться своего путем шантажа. Например, организуя митинги именем своего сына Дмитрия, пытавшегося попасть в Мосгордуму по протекции Навального, но отсеянного Мосгоризбиркомом из-за фальсификации подписей.

Гудковы — не единственные в стране и мире, кто защищает свой бизнес через митинги. Тем более что такие темы, как экология и градозащита, занимают далеко не последнее место в списке формальных поводов для протестных акций. Людей всегда беспокоила тема собственного благополучия и окружающей среды, поэтому нечистоплотным политикам и бизнесменам так удобно спекулировать на ней ради собственной выгоды.

