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Красноярский экономический форум заменят форумом нацпроектов

16:36 2.09.2019
Фото с сайта krasnoforum.ru
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Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Предположительно, первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, - в Нижнем Новгороде. Форум будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Чуйченко.

Общий бюджет нацпроектов, которым будет посвящен новый форум, пришедший на смену КЭФ, должен составить около 25,7 трлн руб., или примерно $400 млрд, говорил президент Владимир Путин в июне.

КЭФ проводится с 2004 года. В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума, как и форума в Сочи, возглавил вице-премьер Дмитрий Козак. 

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 21:41
Гость: Жека

Это резко меняет дело! Оргкомитет есть
02.09.2019, 17:48
Гость: Рост числа различных

"экономических форумов" в России обратно пропорционален обрушению экономики.
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