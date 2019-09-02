Красноярский экономический форум заменят форумом нацпроектов

16:36

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Предположительно, первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, - в Нижнем Новгороде. Форум будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Чуйченко.

Общий бюджет нацпроектов, которым будет посвящен новый форум, пришедший на смену КЭФ, должен составить около 25,7 трлн руб., или примерно $400 млрд, говорил президент Владимир Путин в июне.

КЭФ проводится с 2004 года. В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума, как и форума в Сочи, возглавил вице-премьер Дмитрий Козак.