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Денежные запасы российского госсектора рекордно выросли

16:51 3.09.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Годом ранее, отмечает издание, рост денежных запасов госсектора был в десять раз меньше — на 380 миллиардов рублей.

В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система, отмечает РБК.

Такой рост денежных запасов, сообщает издание, обусловлен, в первую очередь, увеличением валютных резервов федерального бюджета. Из-за консервативной бюджетной политики около 40% нефтегазовых доходов сейчас не тратятся, а откладываются.

Денежные запасы российского госсектора резко снизились в 2015 году (сокращение более чем на 3% по итогам года). В 2016 году снижение было уже менее значительным — примерно на 1,6%, а в последующие годы фиксировался устойчивый рост. Такую же динамику демонстрировали денежные запасы российской экономики в целом.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 00:00
Гость: "Там

царь Кащей над златом чахнет..." (с)
03.09.2019, 21:54
Гость: охотник за бакланами

Нет у них ничего, они блефуют, а если-бы что-то, то рубль не катился в тар тарары, из за снижением цены на нефть.
03.09.2019, 21:46
Гость: охотник за бакланами

Из-за консервативной бюджетной политики около 40% нефтегазовых доходов сейчас не тратятся, а откладываются
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Ложь- чистой воды!
Вот доказательство :
Почему эти накопления не сработали в 2015 году, когда цена на нефть снизилась,а тупо взяли и девальвировали рубль, и сейчас рубль, совершает пике, вслед за снижением цены на нефть?
А потому-что все эти фонды, резервы, подушки, кубышки-это блеф!
И очень жаль, что российское общество,так и не научились отделять зерна, от плевел,и верит откровенной Кремлевской лжи.
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