Кредитная карта – это выгодно и удобно!

18:37

Практически все современные люди имеют кредитную карту

До недавнего времени население боялось пользоваться такими банковскими продуктами, считая, что при ее активном использовании придется переплачивать большую сумму процентов. Со временем кредитками начало пользоваться большинство граждан, оценив удобство пользования ими.

Практически любая компания принимает к оплате кредитные карты. Ими гораздо выгоднее рассчитываться, нежели ждать на кассе своей очереди. Сейчас кредитные карты активно используют в сфере торговли, потребители вновь и вновь оформляют новые банковские продукты. К их преимуществам можно отнести:

- нет необходимости оформлять кредит и переплачивать проценты;

- возможность оплачивать любой товар и услуги;

- зачисление бонусов на карту при ее использовании;

- отсутствие начисления процентов в льготный период;

- возможность использовать в путешествиях за границей;

- формирование положительной кредитной истории.

Дабы не навредить своему семейному бюджету, необходимо помнить о сроках оплаты и строго соблюдать их. В противном случае обладателю кредитной карты будет начислен большой процент за каждый просроченный день. В большинстве случаев беспроцентный период составляет пятьдесят дней. За это время каждый работающий клиент сможет найти денежные средства для погашения задолженности.

Банковские организации выпускают различные виды кредитных карт:

- классические кредитки. Они предлагаются практически всем клиентам банка, используются повсеместно и имеют стандартные условия;

- золотые карты. В этом случае лимит карты значительно выше, при ее использовании начисляются хорошие бонусы;

- платиновый вариант карты. Предназначен для более статусных клиентов. В перечень обслуживания входят дополнительные услуги, такие как страховка в зарубежных поездках, круглосуточная техническая поддержка, предоставление такси и прочие сервисные мероприятия;

- кобрендинговые карты. Предусматривается постоянное их использование. Это выгодно клиенту, на нее начисляется большое количество бонусов и процентных скидок. Кобрендинговые кредитки выпускаются только при участии крупного партнера. В качестве партнера может выступить авиакомпания. За использование карты клиент приобретает билет на авиарейс со скидкой.

Кредитные карты классифицируются и в зависимости от вида платежных систем. Различают международные и локальные карты. Локальные кредитки используются только на территории страны, а международные практически по всему миру.

По материалам сайта https://кредит-онлайн.рф

