ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

18:09

Осенью текущего года Федеральная налоговая служба получит данные об активах россиян в одном из крупнейших финансовых центров мира. Ранее Швейцария откладывала обмен финансовой информацией с Россией из-за риска утечки данных.

Предполагается, что в ФНС поступят данные о счетах россиян в швейцарских банках за прошлый год. Как пояснил РБК Госсекретариат по международным финансам Швейцарии, в России сняли основные сомнения в защите конфиденциальности данных.

«В настоящее время нет никаких оснований полагать, что информация может быть использована не для изначальных целей [налогообложения], но мы будем внимательно следить за ситуацией», - заявили в швейцарском ведомстве.

Россия и Швейцария с 2017 года вели переговоры об автоматическом обмене финансовой информацией для борьбы с махинациями и отмыванием средств. Изначально Федеральный департамент финансов (EFD) Швейцарии категорически не рекомендовал обмениваться данными с Россией, ссылаясь на высокий уровень коррупции и слабую защиту персональных данных. В аналогичной ситуации оказались Китай, ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Колумбия, Мексика и ЮАР.

27 сентября 2017 года парламент Швейцарии неохотно одобрил автообмен с Россией. Решение было принято с перевесом всего в десять голосов.