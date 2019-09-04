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ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

18:09 4.09.2019
Национальный банк Швейцарии
Национальный банк Швейцарии. Штаб-квартира в Берне. Фото Baikonur с сайта wikimedia.org
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Осенью текущего года Федеральная налоговая служба получит данные об активах россиян в одном из крупнейших финансовых центров мира. Ранее Швейцария откладывала обмен финансовой информацией с Россией из-за риска утечки данных.

Предполагается, что в ФНС поступят данные о счетах россиян в швейцарских банках за прошлый год. Как пояснил РБК Госсекретариат по международным финансам Швейцарии, в России сняли основные сомнения в защите конфиденциальности данных.

«В настоящее время нет никаких оснований полагать, что информация может быть использована не для изначальных целей [налогообложения], но мы будем внимательно следить за ситуацией», - заявили в швейцарском ведомстве. 

Россия и Швейцария с 2017 года вели переговоры об автоматическом обмене финансовой информацией для борьбы с махинациями и отмыванием средств. Изначально Федеральный департамент финансов (EFD) Швейцарии категорически не рекомендовал обмениваться данными с Россией, ссылаясь на высокий уровень коррупции и слабую защиту персональных данных. В аналогичной ситуации оказались Китай, ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Колумбия, Мексика и ЮАР.

27 сентября 2017 года парламент Швейцарии неохотно одобрил автообмен с Россией. Решение было принято с перевесом всего в десять голосов.

Темы: Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 23:30
Гость: Макар

А что, возможны варианты? ...
04.09.2019, 19:35
Гость: Ну и что ?

Узнать-то ФНС узнает... Кто-нибудь из ФНС чуток потолще станет... Вырастет новый коттедж в Майами... Детишки фнсовца много новых дипломов получат... Жена много новых губ сделает...
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