Что такое перфоманс маркетинг? (Performance marketing)

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Performance marketing представляет собой разновидность маркетинга, который нацелен на конкретный результат — повышение лидов и продаж

Его ключевая особенность заключается в возможности отследить определённый количественный показатель на любом этапе и таким образом проанализировать качество работы. Например, заказчик сможет узнать стоимость одного уникального посетителя, количество оставленных заявок, число заказов, стоимость привлечения покупателя, а также ROMI (рентабельность вложений).

Оплата в перфоманс маркетинге осуществляется за результат. Клиенты получают не только увеличение показов, кликов и CTR, но и непосредственно продажи.

Этапы работ

Перфоманс маркетинг состоит из нескольких этапов:

1. Анализ бизнеса заказчика. Маркетологи знакомятся с УТП своего клиента, товарами или услугами, которые он продаёт, изучают систему продаж и анализируют текущую маркетинговую стратегию. На основе полученных данных они строят собственную performance стратегию.

2. Создание системы оценки эффективности. Маркетологи работают с ключевыми показателями эффективности, с помощью которых клиент сможет увидеть и оценить конкретные результаты. Более подробно об этом написано здесь https://www.icontext.ru/performance_marketing/

3. Продажи и результат. Запустив рекламу, специалисты собирают результаты и проводят их анализ. В процессе анализа они определяют, что в маркетинге показало хорошую эффективность, что нужно доработать или от чего следует избавиться. Корректировка стратегии осуществляется одновременно с процессом размещения, поэтому маркетологи знают стоимость лида на любом из этапов воронки продаж и на всех каналах размещения рекламы.

Преимущества перфоманс маркетинга

Данный вид маркетинга имеет несколько весомых преимуществ:

- он ориентирован на бизнес показатели, которые можно отслеживать вплоть до каждого клика;

- эффективность перфоманс маркетинга подтверждают тысячи довольных клиентов;

- в процессе используются наиболее передовые технологии, позволяющие увеличить эффективность;

- performance marketing на данный момент является самым быстрорастущим сегментом цифровой рекламы во всем мире (в среднем он растёт на 12% каждый год).

Используйте все возможности перфоманс маркетинга, чтобы достичь поставленных целей в своём бизнесе!

Источник: https://www.icontext.ru/performance_marketing/