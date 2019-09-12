Силуанов отказался освобождать от налогов получателей низких зарплат

19:36

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения, однако первый вице-премьер - глава Минфина Антон Силуанов не поддержал его, отметив, что у такой меры есть большие риски, так как в случае ухудшения ситуации в экономике придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать».

«Мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений, которые наши специалисты рассматривают, - чтобы возможно было снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым уровнем. <…> Например, создать необлагаемый минимум доходов физических лиц. Решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов», - цитирует РБК заявление президента ВТБ на пленарной сессии Московского финансового форума.

В сессии также участвовали Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Костин также предложил применить аналогичную меру к социальным взносам, которые платит малый бизнес.

«Просто говорить «давайте смягчим», снизить налоги, освободить от взносов - всегда за это есть большие риски. Давайте хоть поживем некоторое время в нормальной ситуации», - заключил Силуанов.