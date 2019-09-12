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Силуанов отказался освобождать от налогов получателей низких зарплат

19:36 12.09.2019
Фото с сайта government.ru
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Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения, однако первый вице-премьер - глава Минфина Антон Силуанов не поддержал его, отметив, что у такой меры есть большие риски, так как в случае ухудшения ситуации в экономике придется «отыгрывать назад, опять налоги повышать».

«Мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений, которые наши специалисты рассматривают, - чтобы возможно было снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым уровнем. <…> Например, создать необлагаемый минимум доходов физических лиц. Решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов», - цитирует РБК заявление президента ВТБ на пленарной сессии Московского финансового форума.

В сессии также участвовали Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Костин также предложил применить аналогичную меру к социальным взносам, которые платит малый бизнес.

«Просто говорить «давайте смягчим», снизить налоги, освободить от взносов - всегда за это есть большие риски. Давайте хоть поживем некоторое время в нормальной ситуации», - заключил Силуанов.

Темы: Антон Силуанов, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 23:47
Гость: советский инженер

"давайте поживём в нормальной ситуации" - а для силуанова снизить налоги для бедных - это ненормальная ситуация.
12.09.2019, 23:18
Гость: Этому

чуваку судьба народа по боку.
Ему главное после "работы" до дома побыстрей добраться, чтобы не барабанчиках поиграть.
12.09.2019, 23:16
Гость: Вот они точно за освобождение бедных работающих от налогов.

Му-го-га!
Этим ваще всё по-барабану.
Их даже к ответу по закону привлечь нельзя.
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