Нацпроекты не приведут к экономическому прорыву, полагает Алексей Кудрин

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Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал Кудрин. Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП. Всего на нацпроекты намерены направить 25,7 трлн руб. за шесть лет.

Алексей Кудрин также не согласен с прогнозом Минэкономики по росту ВВП в России в 2019 году на уровне 1,3%. По его мнению, на самом деле показатель максимум достигнет уровня в 1%, пишет «Коммерсант».

По мнению Центробанка, в 2019 году основное влияние на макроэкономику оказывает бюджетная политика, ее изменение в 2020–2022 годах может ускорить экономических рост.