]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Нацпроекты не приведут к экономическому прорыву, полагает Алексей Кудрин

21:49 12.09.2019
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

«Национальные проекты являются скорее планом эволюционного роста, но не прорывного, это точно»,— сказал  Кудрин. Он привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП. Всего на нацпроекты намерены направить 25,7 трлн руб. за шесть лет.

Алексей Кудрин также не согласен с прогнозом Минэкономики по росту ВВП в России в 2019 году на уровне 1,3%. По его мнению, на самом деле показатель максимум достигнет уровня в 1%, пишет «Коммерсант».

По мнению Центробанка, в 2019 году основное влияние на макроэкономику оказывает бюджетная политика, ее изменение в 2020–2022 годах может ускорить экономических рост.

Темы: Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.09.2019, 03:06
Гость: mesozoic_2

Только полная тотальная приватизация поможет... положить нас в гроб.
+
"[Кудрин] привел в пример различные исследования, которые оценивают прибавку к экономическому росту от нацпроектов в 0,1–0,6% ВВП."
+
Все эти псевдо-исследования ни разу не представили рассчетную часть. Мошенники.
+
ВВП энергетической сверхдержавы (как ей придумал название Чубайс) полностью зависит от цен на нефть. Опыт. Рухнула цена на нефть - рухнул и ВВП, в два раза!
12.09.2019, 23:19
Гость: Ваал

Нацпроекты задуманы не для экономического прорыва, а для обогащения тех, кто эти проекты будет пилить. Или Кудрина в этом вопросе обошли, и он надул губки?
12.09.2019, 23:12
Гость: полагает Алексей Кудрин

Так полагает большинство взрослого населения страны, а не только Леонидыч.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.