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ФАС раскритиковали за неверную оценку доли госсектора в экономике России

20:20 12.09.2019
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Реальные объёмы госсектора в российской экономике по разным оценкам составляют около 40%. Об этом 12 сентября заявил директор Prosperity Capital Management Александр Бранис на Московском финансовом форуме.

«Два-три года назад у нас прошла волна дезинформации по этому вопросу: ФАС назвал страшную цифру, причём не смог даже толком сослаться на источник. Они заявили, что порядка 60−70% российской экономики находится под государственным контролем. Подхватили это злые языки, довели до 80%, началась массовая истерия по этому поводу», — цитирует Браниса ИА REGNUM.

«Но с тех пор были проведены дополнительные подсчёты и исследования. Международный валютный фонд не так давно провёл расчёт, который показал, что по разным методикам от 37 до 43% российского ВВП — это государственные компании, государственный сектор», — подчеркнул он.

По его словам, с момента проведения приватизации частный сектор рос быстрее государственного, несмотря на переход ряда активов под государственный контроль.

«Во главе экономики, как ни странно это может прозвучать для кого-то, стоит частный предприниматкель. Они не такие большие, как «Газпром» или «Роснефть», но это коллективно это именно эти люди, кто в зависимости от своих решений могут толкать экономический рост или замедлять», — подчеркнул он.

 

Темы: Экономическая ситуация в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 21:06
Гость: ИнфАнА 12.09.19

Если частная лавочка Грефа до сих пор считается государственным предприятием, то найти разницу между частным и государственным становится в принципе невозможным. Вообще всё начинается с чистоты понятий. Так если разобраться, то экономика не сводится исключительно к рынку, ибо в этом случае право на собственность в силу исключительности ставится выше права на жизнь, что в цивилизованном государстве не допустимо.
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