Цены на нефть взлетели после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

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Котировки нефти растут на 9-10% утром в понедельник после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья.

К 8:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,29 за баррель, это на $6,07 (10,08%) выше уровня закрытия сессии в пятницу.

Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $4,95 (9,01%), до $59,8 за баррель.

На пике рост котировок достигал 11-13%, повышение цен стало стал максимальным с февраля 2016 года.

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. Там произошли взрывы и пожар. Было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

НПЗ Абкайк в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий. Приостановку работы НПЗ Абкайка и месторождения Хурайс подтвердил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Он заверил, что пожар на объектах "взят под контроль".

"По моему мнению, Саудовская Аравия сможет восстановить производство нефти в объеме 3 млн б/с в ближайшие 2-5 дней, однако на возврат еще 2,7 млн б/с потребуется больше времени, с учетом особенностей НПЗ Абкайк", - отмечает аналитик по энергетическому сектору Mizuho Securities Роберт Ягер.

Саудовские нефтяные объекты не раз подвергались атакам в последние месяцы, но нападение дронов нанесло нефтяной инфраструктуре страны самый серьезный ущерб. Оно также напомнило о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок, пишет MarketWatch.

К вечеру понедельника Саудовская Аравия планирует восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, а госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.