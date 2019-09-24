Вопреки обещанию властей ФСБ впервые использовала амнистию капитала против бизнеса

Между тем, Дмитрий Песков призвал бизнес продолжать доверять словам Путина

Валерий Израйлит © РИА Новости / Алексей Никольский

Декларация об амнистии представляет собой возможность избежать правовых последствий при незаконном выводе денежных средств за рубеж. Это финансовая амнистия, благодаря которой бизнесмены должны получать гарантии безопасности и отсутствия претензий со стороны государства. Взамен на такое прощение они показывают, какое именно имущество было куплено на выведенные средства.

Суть амнистии заключается в том, что бизнесмен может не опасаться дальнейшего уголовного преследования. В противном случае амнистия теряет свое значение.

Эти принципы декларировал 4 декабря 2014 года Владимир Путин: «Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, — именно полную. И конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит — полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию».

Однако СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена. Это означает, что сам принцип амнистии грубо нарушен. При этом нарушен он государством, которое и давало гарантии неприкосновенности бизнесменам.

Указанное применение декларации об амнистии связано с бизнесменом Валерием Израйлитом. Ему вменяется хищение средств, которые были выделены на строительство порта Усть-Луга. Общий размер ущерба, причиненного действиями Израйлита, превышает 3,1 миллиарда рублей, пишут «Ведомости».

Особенность уголовного преследования бизнесмена заключается в том, что в качестве основного доказательства виновности следственные органы используют именно декларацию об амнистии. Ее Израйлит подал несколько лет назад, задеркларировав недвижимость в Лондоне, а также яхту. Указанные документы переданы после подачи в налоговые органы, где хранились вплоть до 2017 года.

Весной 2017 года следователи Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подали в суд ходатайство о разрешении провести выемку в налоговой с целью изъятия указанной декларации. Несмотря на возражения стороны защиты, суд данное ходатайство удовлетворил. Непосредственно после принятия такого решения, декларация была изъята и приобщена к материалам уголовного дела в качестве письменного доказательства.

Следственные органы полагают, что данная декларация способна стать основным письменным доказательством по делу. Израйлиту вменяется совершение мошеннических действий, легализация преступных доходов и совершение незаконных валютных операций. Следствие указывает на то, что существо расследуемого уголовного дела напрямую не связано с информацией, содержащейся в декларации.

Между тем, адвокат бизнесмена Виктория Бурковская категорически утверждает, что использование декларации об амнистии в качестве доказательства является недопустимым. Защита полагает, что гарантии, которые человек получает при подаче такой декларации, распространяются на все составы преступления. Иначе подача декларации становится просто государственным обманом.

Чтобы доказать свою позицию, защита попыталась признать данное доказательство недопустимым и исключить декларацию из дела. Однако суд не разделил представленную позицию и в удовлетворении ходатайства защиты отказал.

Описанная ситуация еще не завершилась приговором или иным решением. Но она весьма показательна и создает опасный прецедент, сходятся во мнении эксперты, опрошенные «Ведомостями». Ведь декларации поданы целым рядом бизнесменов. Если дело с Израйлитом завершится по сценарию правоохранительных органов, данные люди окажутся следующими в списке на возбуждение уголовных дел. Очевидно, что дело Израйлита является просто пробным «камнем» и необходимо для обкатки самой схемы использования деклараций об амнистии против их подателей.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал бизнес доверять Владимиру Путину. «Бизнес безусловно может доверять словам президента и нужно доверять словам президента. Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения в СМИ на этот счет… Но не зная, вместе с тем, деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать», - приводит слова Пескова РБК.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает возбуждение уголовного дела против Израйлита нарушением закона об амнистии капиталов.

«В деле Валерия Израйлита, о котором пишут сегодня все, нарушен не только дух закона об амнистии капиталов.., но и его буква. Израйлиту инкриминируют ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ. Эти статьи не значатся в том пункте статьи закона о добровольном декларировании активов и счетов, который гарантирует декларанту отсутствие уголовного преследования из-за сведений, указанных в декларации (если только дело по этим статьям не было возбуждено еще до подачи декларации).

Это один факт, и на него указал суд, когда отказывал защите Израйлита. Но есть и другой факт. Другие пункты той же самой статьи закона гласят, что сведения декларации не могут быть использованы ни в качестве основания для возбуждения уголовного дела, ни в качестве доказательства по нему. Если только сам декларант не настаивает на их приобщении», написал Титов на своей странице в Facebook.

Бизнес-омбудсмен отметил также, что целенаправленная «однобокость» суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну.

Амнистия капиталов началась в 2015 году и продлилась 1 год. Затем были еще две волны: одна прошла в 2018-2019 годах, третья началась 1 июня 2019 года и продлится по 29 февраля 2020 года.

