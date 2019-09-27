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Медведев поставил цель увеличить долю малого бизнеса до 50%

19:33 27.09.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Малый бизнес в России может обеспечить работой половину населения страны, поэтому крайне необходимо в будущеи довести долю малого бизнеса до показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил на встрече с президентом организации "Опора России" Александром Калининым председатель правительства Дмитрий Медведев.

"В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно еще сделать",— цитирует Медведева "Коммерсант".

В ходе встречи глава правительства и Александр Калинин обсудили шаги по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Руководитель "Опоры России" рассказал, что вклад малого бизнеса в валовой продукт вырос с 18% до 22,3% с 2015 по 2018 год включительно, а за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%. 

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Экономическая ситуация в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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28.09.2019, 05:07
Гость: взаимосвязь

В России не развивается малый бизнес,потому что очень хорошо развивается семейный бизнес у многочисленных чиновников и правоохранителей.
28.09.2019, 04:10
Гость: Беглый

Осенью работает 4 человека у меня, летом 6, уровень зарплат, небольшой 45 000 это Начкон и от 30 помощники и конюх, но я ему даю возможность ещё подрабатывать.
С горечью хочу сказать, раньше гордился уровнем оплаты труда своих работников, а теперь понимаю, что отстаю, не угнать я мне за жизнью, на многих конюшнях оплата выше моего.
28.09.2019, 04:04
Гость: Беглый

У меня этот год тяжёлый, одна проверка, но я ждал её, есть по земле вопросы, не верно определены границы участка, хотя я понадеялся на авось и вылез.
Лето было дождливое, того к чему стремился не получил.
Но! Все живы и не в минусе.
Чего опасаюсь?
Только девальвации рубля.
Устал, работаешь, работаешь.
Про желания нашего руководства, кто же вам мешал за все годы развивать малый бизнес? Что же вы как слепые хватаетесь за все?
Есть простые и доступные алгоритмы для развития страны, нет! Опять пустые обещания
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