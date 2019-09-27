Медведев поставил цель увеличить долю малого бизнеса до 50%

19:33

Малый бизнес в России может обеспечить работой половину населения страны, поэтому крайне необходимо в будущеи довести долю малого бизнеса до показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил на встрече с президентом организации "Опора России" Александром Калининым председатель правительства Дмитрий Медведев.

"В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно еще сделать",— цитирует Медведева "Коммерсант".

В ходе встречи глава правительства и Александр Калинин обсудили шаги по реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Руководитель "Опоры России" рассказал, что вклад малого бизнеса в валовой продукт вырос с 18% до 22,3% с 2015 по 2018 год включительно, а за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%.