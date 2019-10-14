Минтруд по осени снижает: прожиточный минимум уменьшат, ведь люди «стригут капусту» и «купаются в картошке»

Социальный дарвинизм с рекомендациями питаться сезонными продуктами продолжается

Минтруд предлагает снизить прожиточный минимум на осенний период



Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Из-за снижения цен на сезонные продукты, в Минтруда предложили снизить и прожиточный уровень на третий квартал года. Предполагается, что эта величина будет установлена в размере 11 тыс. 12 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 11 тыс. 942 руб., для пенсионеров – 9 тыс. 90 руб., для детей – 10 тыс. 838 руб.

Величина прожиточного минимума за III квартал текущего года, по сравнению со вторым кварталом, будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров – на 1,6%.

Дешевую картошку чиновники заметили, а катастрофическое положение людей – нет, так комментирует ситуацию экономист, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов:

"Часто наши чиновники борьбу с бедностью ведут по средствам борьбы с цифрами в собственных отчетах, они говорят "овощи подешевели – значит, бедность уменьшилась, люди стали жить лучше", и докладывают о процентном уменьшении бедности хоть на сколько процентов – уже успех, боролись, победили".

- Снижение планки прожиточного минимума чиновники связали с падением цен на продукты, правильно поступили?

- Да, все правильно, продукты падают в цене, а ведь тарифы не растут у нас, я так понимаю. А если серьезно, возможно, эти господа хотят внести свой вклад в парад деклараций об улучшении экономической ситуации в России. Возможно, они хотят как-то помочь, подыграть Министерству экономического развития и сообщить о том, что все хорошо, даже цены упали и уровень жизни растет, даже можно прожиточный минимум понизить.

– Разве это так принципиально? 1,5% в среднем, да и понижение цен на продукты – очень условная причина, ничего не меняет в целом количество картошки и капусты?

– Каких-то значительных последствий для общества эта мера иметь не может, потому что все равно этот уровень во многом декларативный. Даже если будет вслед за планкой прожиточного минимума меняться МРОТ, то это никак не повлияет на недобросовестных работодателей, которые платили 8 или 6 тысяч рублей, то есть платили ниже прожиточного минимума – они продолжат так платить.

Приведет ли этот шаг к тому, что люди, которые не получали прожиточный минимум, работая полный день, начнут получать прожиточный минимум? Нет. Таких последствий не может быть. С точки зрения тех граждан, которые зарабатывают больше прожиточного минимума, эта мера также ничего не означает, ничего принципиально не меняет.

Может быть, по бюджетникам какие-то выводы будут сделаны? Но третий квартал уже прошел, пришел четвертый квартал, и все цены на продукты уже выросли. Чудо снижения прожиточного минимума за счет падения цен в России оказалось недолговременным. Сейчас доказать, что цены продолжили падение осенью, не получится, потому что это очевидно не так. Многие продукты осенью будут дорожать и к зиме подорожает многое.

– А уровень, достаточный для жизни, установленный государством, останется на прежней отметке...

– В России этот уровень изначально очень серьезно занижен, мало того, что он не включает расходы на культуру, отдых людей, он включает в себя только еду, воду, какую-то элементарную одежду и оплату коммунальных тарифов.

Но – о чудо! – прожиточный минимум предполагает, что у нас есть 18 квадратных метров собственной недвижимости. Живя копейка в копейку в полунищем состоянии, человек еще каким-то образом является собственником. Ни ипотека, ни аренда жилья не включается в этот прожиточный минимум, так, словно бы нищий – это тот, у кого есть собственная недвижимость. Просто абсурд.

Я понимаю, что у нас целое поколение людей получило жилье в советскую эпоху, но молодые люди сейчас покупают себе жилье, они вынуждены платить ипотеку или платить за аренду, когда у них еще нет первоначального взноса, а это никак не отражается на прожиточном минимуме. Этих проблем просто, как будто, не существует, пенсионеры живут в собственном жилье, но не все пенсионеры.

Эта радостная декларация вызывает вопросы относительно того, правильно ли вообще все составлено? Отражает ли действительность то, что мы называем прожиточным минимумом?

– Продолжает ли политика Минтруда в этом смысле практику высказываний чиновников в фарватере социального дарвинизма, это они первые заявили, что надо питаться сезонным овощами, а "макарошки всегда одинаково стоят"?

– Да, действительно, это так, макарон на всех хватает. Такого рода декларации у чиновников были, и это действительно попахивает социальным дарвинизмом, социальным шовинизмом, но, к сожалению, изменить это невозможно, потому что ни одно наше ведомство – ни социальное, ни экономическое – не желает замечать очень многие проблемы общества, не желает замечать то, что они сделали прожиточный минимум равным МРОТ, и это тоже не сработало.

В большинстве российских регионов немало людей получает ниже этого уровня и у нас нет почасовой ставки оплаты труда, и мы не можем понять, кто у нас зарабатывает минимум, кто не зарабатывает, потому что у нас какая-то ставочная система, которая непрозрачна и с точки зрения статистики не очень-то показательна, хотя средняя статистика у нас замечательная, средняя зарплата, но ей только людей пугать.

Если кто-то хочет вести антиправительственную пропаганду, то он просто берет официальные данные средней зарплаты и рассказывает о ней в том или ином регионе, получает гнев в большом количестве, потому что это ложь великая.

– Да, удивительно, но даже официальный поставщик хороших новостей "Левада-центр" опубликовал итоги опроса, где люди назвали свой вариант минимальной необходимой оплаты труда, и он оказался в два раза выше, назначенной государством суммы, назвали и желательную "зарплату мечты", нужную не для выживания, а для счастья, и в некоторых регионах она в 10-20 раз больше, чем МРОТ, но, по оценкам экспертов, это даже не какие-то заоблачные мечты, а цифры, реально сопоставимые с обычными расходами средней семьи. Неужели правительство такой диссонанс не замечает?

– Эта декларация о том, что овощи подешевели и надо снижать прожиточный минимум провокационна, она говорит о намерениях, которые есть у чиновников. То есть вместо того, чтобы хотя бы удвоить прожиточный минимум в России и минимальную зарплату, убрать налоги с тех, кто получает, ну хотя бы, ниже 50 тысяч рублей, потому что ведь все-таки у людей дети есть, а это как будто не имеет значения, при этом ситуация такая – есть два условных человека, которые по меркам правительства бедными не считаются, потому что получают хотя бы по 40 тысяч рублей, но они же не имеют такой подушевой доход, они содержат еще и двух детей, например, и выплачивают ипотеку. А иногда один член семьи не может работать и приносить те же 40 тысяч рублей, потому что правительство отправило бабушку работать, и сидеть с детьми некому.

В этой ситуации людям приходится очень тяжело, при этом они платят много налогов, косвенные налоги, 20% от доходов в виде НДС, они еще и платят 13% с зарплаты на социальные отчисления и вместе с этим и именно потому, что система несправедлива и не учитывает интересы людей, у нас и так велика теневая сфера рынка труда, потому что здесь не только работодатель не хочет платить "белую", отчисляя в бюджет деньги, но и работник считает, что незачем государству дарить лишнее, потому что оно ему даже прожиточный минимум посчитать нормально не может, чтобы он был минимумом.

– У нас вообще рапортуют о борьбе с бедностью второй год, такую задачу поставил Владимир Путин, а за чертой прожиточного минимума так и живут 20 млн человек, может быть, таким образом, снижая планку, показывают, как бескомпромиссно идет эта борьба?

– А если сейчас взять и поднять минимальную ставку оплаты труда или прожиточный минимум в два раза, как это на практике у людей получается, бедность увеличится до 40-60 млн человек. В эту категорию автоматически попадают все пенсионеры. Если прожиточный минимум реально чуть больше 20 тысяч рублей, и Минтруда это признает, то все пенсионеры оказываются в категории бедных и на бумагах, а не только на практике, тогда вся картина портится. Часто наши чиновники борьбу с бедностью ведут по средствам борьбы с цифрами в собственных отчетах, они говорят, "овощи подешевели – значит, бедность уменьшилась, люди стали жить лучше" и докладывают о процентном уменьшении бедности хоть на сколько процентов, хоть на доли процентов уже успех. Боролись – победили.

И такими мерами рассчитывают побеждать бедность еще очень-очень долго.