«Конвертируемый» рубль: черные зарплаты - бунт народа против произвола власти

Россияне полюбили зарплаты в конвертах - в «теневом» секторе в настоящее время трудятся около 25 млн человек

Согласно опросу, треть населения России получает зарплату в конверте



© KM.RU, Илья Шабардин

Исследование проводилось РАНХиГС – Российской академией народного хозяйства, более известной как Президентская академия. По данным опроса, 32,5% занятого населения страны получает за свой труд «черные зарплаты» в конверте в обход налоговой. А это, ни много, ни мало, примерно 25 миллионов человек!

Фигурантами опроса, который начался еще в мае этого года, стали более тысячи человек из 27 субъектов России.

«В последние два десятилетия «теневая» занятость укрепила свои позиции на рынке труда. В нее включены различные группы занятого населения, в том числе представители малого бизнеса, самозанятые, наемные работники», - комментирует директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Способы получения теневых доходов разные. Кто-то трудится без официального оформления на работу, кто-то получает в обход налоговой лишь часть общей зарплаты, кто-то занимается «фрилансом». Но факт остается фактом: все попытки правительства РФ как-то бороться с этой ситуацией пока оканчивается полным крахом.

«Для многих граждан участие в неофициальной деятельности скорее вынужденная мера», - подчеркивают авторы исследования.

Стоит заметить, что за последние пару лет степень вовлеченность российских граждан в «теневую» экономику все-таки немного стала снижаться. Однако заслуги чиновников в этом нет. Просто население стало менее платежеспособным, чтобы, например, нанять ребенку няню, оплатить ремонт квартиры или заказать реферат. Вот и сокращаются возможности для подработок. Если в 2017 году подрабатывало 45% занятого населения, то теперь лишь 27%. И кому, спрашивается, от этого становится легче?

В то же время, число жителей России, для которых неформальная занятость остается основным источником дохода, до сих пор велико - 13%, и начиная с 2013 года эта цифра сильно не меняется, разве что в сторону роста. И число тех, кто сам добросовестно отчисляет деньги в налоговую, но при этом морально поддерживает «теневиков», неуклонно растет.

В 2017 году половина трудящегося населения страны относилась с пониманием к наличному расчету «из рук в руки». На данный же момент их количество скакнуло до 73%. К временной подработке люди вообще относятся легкомысленно, поэтому даже не склонны воспринимать ее в правовом поле. Да и обмануть государство, которое само тебя обводит вокруг пальца на каждом шагу, вроде как – дело чести.

По мнению экспертов, ни запугивания, ни взывания к совести, ни экономический ликбез не могут изменить менталитета сторонников зарплат в конверте. Ситуацию может изменить только улучшение социально-экономической ситуации в стране, гибкая налоговая политика и равенство всех граждан перед законом.

«Весьма остро среди населения стоит вопрос социальной справедливости, равенства перед законом всех групп граждан, без решения которого сложно рассчитывать на эффективность мер по легализации рынка труда. Во многом свое противоправное экономическое поведение граждане обосновывают отсутствием именно социальной справедливости, равного доступа к различным благам», - отмечают исследователи.

Серьезным катализатором роста приверженцев теневых зарплат стала пресловутая пенсионная реформа. Если человек получает в среднем 14 000 руб. пенсии при прожиточном минимуме в 11 000, о какой лояльности к налогам может вообще идти речь? И ведь до этой пенсии еще надо дожить!

«Россияне понимают, что выживать придется самому, что проще накопить деньги и положить их на банковский счет, чем надеяться на Пенсионный фонд», - рассказал «Газете.Ру» аналитик «Финам» Алексей Коренев.