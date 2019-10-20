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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

12:33 20.10.2019
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Россия в состоянии справиться с резким падением стоимости нефти с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

Глава Минфина признал, что низкие цены влияют на развитие российской экономики, поскольку она в значительной степени связана с добычей и переработкой нефти.

"Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП", — цитирует его РИА Новости.

Даже если стоимость нефти упадет до 30 или 20 долларов за баррель, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо шоков для бюджета, отметил Силуанов.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин предсказал потери российского бюджета в случае падения цены на нефть до десяти долларов. По оценке ведомства, казна не получит 70 процентов ВВП, если это продлится десять лет.

Темы: Нефтяная промышленность в России, Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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20.10.2019, 22:49
Гость: Ник

Один уже гадал (Улюкаев) достигла экономика дна или нет - теперь сидит за решеткой.Похоже и по этому предсказателю по ценам на нефть плачут нары.
20.10.2019, 21:08
Гость: Алексан-ич

Впечатление, что Россия состоит не из областей, а трубопроводов - которые должны выдержать натиск противника.
20.10.2019, 20:31
Гость: Изыди!!!

Тут уже было много всяких ВАНГУЮЩИХ. Они тоже кричали -Запад загнивает. скоро ему будет конец. И т.П. Но запад цветёт и пахнет -по сравнению с Россией ( да там тоже есть проблемы, но они не глобальные). И вот объявляется ещё один специалист.
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