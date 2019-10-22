Кремль: Это враньё, что Россия живет бедно, гляньте, сколько у нас богатых

Власть не поверила данным статистики, что жизнь в стране за последние пять лет стала хуже



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Половина страны еле-еле сводит концы с концами, имея возможность покупать лишь самое необходимое. Оборотной стороной массовой бедности стал взрывной рост числа свербогатых. К такому безрадостному результату привела политика Владимира Путина за последние пять лет.

Доля российских семей, имеющих средства на покупку только еды и одежды, составляет 49,4%, пишет РБК. Эта цифра за 2019 год немного увеличилась.

Интересно, что рост этой категории населения преподносится как достижение, так как она увеличилась за счет некоторого улучшения положения самых бедных, а по сути - нищих. Доля тех, кому доходов хватает только на еду, а на одежду и услуги ЖКХ уже нет, сократилась с 16,1% до 14,1%.

Вот только считать такое положение дел нормальным никак не получается. Каждый седьмой житель богатейшей России фактически нищий!

Небольшие изменения цифр - процент туда, процент сюда, - вовсе не достижение правительства, а колебания толщи российской бедноты. Тем не менее, в Кремле напряглись.

К данным Росстата нужно относиться «очень аналитически» и комплексно, заявил Дмитрий Песков. То есть, в руководстве страны не верят, что страна скатилась в бедность.

Другой половине общества жить лишь чуть-чуть полегче.

Доля тех, кто может позволить себе предметы длительного пользования, но не машину, дачу или квартиру составляет 32,6%. Однако жилье нельзя отнести к предметам роскоши, значит, говорить о благополучии этой страты тоже не приходится.

Те, кому хватает денег на всё, чего пожелают, составляют микроскопические 2,7%. Среди них, очевидно, имеются как специалисты высокой квалификации и бизнесмены, так и государственные служащие, ответственные за социально-экономическую политику, проводимую в стране.

Особую касту среди состоятельных россиян составляют сверхбогатые.

По данным Credit Suisse, число долларовых миллиардеров выросло за последний год почти в полтора раза - с 74 до 110. Еще 3120 россиян имеют состояния свыше 100 млн. долларов. Долларовых миллионеров «всего» 246 тысяч человек.

Видимо, на эту категорию ориентируются в Кремле, когда говорят об устойчивом росте благосостояния населения.

В результате, 83% общих богатств в стране находится в руках 10% наиболее богатых россиян, бесстрастно фиксирует Credit Suisse.

Напрашивается предположение, что причиной бедности большинства является экономическая политика властей, потворствующая сосредоточению богатства в руках привилегированного меньшинства.

Однако сами власти по этой причине «не парятся». В российской экономике все в порядке. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, сославшись на макроэкономические показатели: уровень инфляции, промышленное производство, товарооборот. Стабильность! Вот только стабильность эта в интересах немногих.

О том, почему за последние пять лет упал уровень жизни россиян и какова в этом вина властей «СП» рассказали наши эксперты.

По мнению руководителя группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марка Гойхмана, неравенство, помимо социального негатива, еще и неблагоприятно сказывается на развитии экономики.

- Падение уровня жизни россиян в последние годы связано, прежде всего, с экономическими неурядицами кризиса 2014 года и последующих лет. На поверхности - это падение нефтяных цен и курса рубля, санкции. Более глубоко - неэффективная экономика и правовая система, доминирование в них государства, административный диктат, монополизм. Одно из проявлений разбалансированности - увеличение различий в уровне жизни и потреблении между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения.

Наша страна неслучайно вышла в лидеры в мире по материальному неравенству, для этого есть редкое сочетание причин. Экономика и доходы России, прежде всего, завязаны на добычу и экспорт ресурсов, и в данной области она - один из лидеров в мире. Но при этом финансово-юридическая и фактическая практика и способы распределения богатства таковы, что доходы от экономической деятельности сосредоточены в узкой группе.

- А как должно было бы быть?

- Доступ к экономическим возможностям производства и заработка должен быть более равномерным для разных слоев, для чего нужно задействовать многие механизмы. В частности, распределение с использованием налогово-бюджетных практик. Оно призвано сгладить резкость неравенства не просто за счет поступления в госказну части доходов предприятий самых обеспеченных людей, а и последующего их направления в большой мере на социальную сферу.

Кроме того, более широким группам населения нужно обеспечить равный доступ к экономической деятельности - в виде конкурентного малого бизнеса, увеличения своих трудовых доходов и пр.

- Такая практика подравняла бы реальные доходы…

- Это не делается в необходимой степени. Выпуск товаров и услуг монополизирован крупными структурами, прежде всего государственными. Существуют явные «ножницы» распределения доходов в экономике, особенно в последние годы, когда резко усилилось неравенство. ВВП увеличивается в последние годы, пусть и малыми темпами 1-2% в год. Однако за счёт механизмов консервации благ в руках немногих для населения остаётся мало. Поэтому реальные доходы населения снижаются с 2014 года и всё ещё остаются на 10% ниже, чем тогда.

Увеличение доходов страны в основном концентрируется на ряде монополистических предприятий и у их собственников, руководителей. А также в бюджете, в котором сосредоточены огромные доходы и который в последние годы стал профицитным, но не до конца выполняет функцию перераспределения благ.

- Неравномерное перераспределение богатства - это вопрос только социальной справедливости?..

- Ситуация с неравенством - не просто абстрактный экономический феномен. Она напрямую тормозит развитие экономики. Поскольку, с одной стороны, из-за ограничения доходов препятствует возможности людей полноценно участвовать в хозяйственных процессах, формировать высокий платёжеспособный спрос на товары и услуги, стимулирующий внутреннее производство и рост экономики. С другой стороны, монопольное изъятие доходов дестимулирует инвестиции, инновации, конкурентное развитие.

Крайне важно и то, что поляризация в распределении богатства вызывает растущее социальное напряжение, что само по себе выступает очень негативным фактором для страны.

- Рост числа миллиардеров в стране, а мы говорим о тех, кто является гражданином РФ, связан с активным перетоком капиталов из офшорных зон в Россию, - считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. - Но это никак не связано с ростом реально располагаемых доходов населения. Население страны сильно закредитованно поскольку необходимо поддерживать уровень жизни при росте фактической инфляции, которую я бы оценил порядка 15%. Вместо того, чтобы повышать свою финансовую грамотность люди вынуждены влезать в долги. Приходится работать в две, а то и в три смены, чтобы платить банкам.

- Пока «экономический рост» мы видим только для сверхбогатых…

- Проблемы, лежащие в основе нынешнего замедления российской экономики, носят постоянный характер и не могут быть решены с помощью простых мер, таких как более мягкая денежно-кредитная или фискальная политика. Основной причиной этих проблем является слабая рыночная среда, в которой доминируют публичные и квазигосударственные компании. Новая модель роста должна основываться на сильном стимуле для бизнеса, а также системы государственного регулирования для повышения эффективности. Поскольку рост доходов населения напрямую зависит от роста экономики в целом.

Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ, заместитель председателя комитета по социальной политике Артем Прокофьев уверен, что изменить ситуацию можно будет только после смены состава правительства.

- Экономическая модель, которую выстраивало наше правительство, выдохлась еще тогда, когда были самые благоприятные политические, экономические международные условия: сверхвысокие цены на нефть, лояльное отношение западного мира, который контролирует финансовую сферу и т. п. Даже в этих условиях экономический мотор нашей страны заглох - экономика перестала расти. А когда международная ситуация стала тяжелее, это стало очевидно уже всем.

Но, к сожалению, вместо того, чтобы изменить экономическую политику, правительство предпочло переложить бремя собственного банкротства на плечи простых граждан. Это и пенсионная реформа, и рост налогов, и тарифов и цен. Все это обрушилось на людей. Мы знаем, что уже шестой год падают реальные доходы населения. Это не шутки! Даже два-три года такой динамики - это очень долго, а тут шесть лет. Это формирует у людей чувство полной безысходности.

На сегодняшний момент страна находится в тупике. Мы подходим к пределу терпению людей, которые понимают, что они теперь всегда будут жить плохо. Так дальше продолжаться не может.

Все это ставит страну на грань критического разрешения этого противоречия. И хотя я оптимист, но все равно не вижу со стороны правительства никакого осознания серьезности момента.

- Лево-патриотическая оппозиция все эти годы предлагала свои рецепты выхода из кризиса на основе народовластия и развития страны в интересах большинства. В частности, у вашей партии есть программа «Десять шагов к достойной жизни». Не стоит ли власти вооружиться ее тезисами ради изменения ситуации? Иначе, нарастающие диспропорции могут однажды погубить и бенефициаров действующей системы…

— Наверное, это могло быть востребовано руководством нашей страны, но не действующим сейчас кабинетом министров. Ведь если люди в течение шести лет не видят того, что происходит, считают, что в стране все хорошо, то надежды на них уже нет. Как известно, когда человек теряет зрение и проходит больше определенного времени, даже восстановление глаз не помогает вернуть зрение, потому что отвечающие за него участки мозга перестают функционировать. Так и наши министры. Они разучились чувствовать чаяния людей.