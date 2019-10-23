Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

13:34

Росстат подготовил отчет, по которому доходы россиян в третьем квартале 2019 года резко выросли. Экономисты подвергли сомнению методику подсчета организации, передает РБК.

Отмечается, что выводы Росстата вызывает большие сомнения, поскольку отчет ведомства не соотносится с другими макроэкономическими показателями. В частности, значительно замедлился оборот розничной торговли, также отмечается снижение среднего чека покупок россиян и рост платежей по кредитам.

Рост реальных доходов в ведомстве объяснили тем, что выросли трудовые доходы, которые занимают 77% от всех остальных. Речь идет о зарплатах, официальных и серых, а также о доходах предпринимателей. То, что зарплаты повысились, подтверждает рост поступлений с подоходного налога, заявил Владимир Сальников из РАН.

«Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов», — сказал Сальников. Эксперт отметил, что реальных доходов бизнесменов никто не знает, при этом у Росстата это приличный компонент статистики.

Бывший глава ведомства Алексанр Суринов также подверг сомнению отчет. Он раскритиковал методику подсчета.

«В ее основе баланс денежных доходов и расходов. Эта система хорошо работала в СССР, но теперь в рыночной открытой экономике деньги часто живут своей жизнью», — сказал он.

В середине октября статистическое ведомство опубликовало статистику, согласно которой рост среднедушевых доходов граждан в третьем квартале 2019 года достиг 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента, пишет журнал «Компания».