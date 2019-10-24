Михаил Хазин: Реформа Чубайса была основана на откатах и взятках

Готовы ли мы помогать американцам, отдавая им часть контроля над СП-2? А если готовы, то какая в этом наша выгода?



Фото с сайта kremlin.ru

Я уже столько раз писал о необходимости официальной стратегии в развитии экономики в России, что как-то даже неудобно повторяться. Но повторять нужно, поскольку мы опять вляпались в дурацкую ситуацию. Я бы даже сказал, очень дурацкую. Речь идёт о конфликте финской и немецкой энергетических компаний.

Я не буду влезать в детали, которые можно прочитать здесь. Но по сути высказаться необходимо.

Реформа Чубайса привела к тому, что производители электричества и некоторые другие инфраструктурные объекты оказались в собственности иностранных компаний, которые между собой конкурируют. В нашем случае речь идёт о том, что финская компания Fortum хочет поглотить немецкую Uniper.

Последняя не просто получает от своих российских активов львиную долю прибыли, но и является акционером «Северного потока-2» и владельцем газовых хранилищ в Евросоюзе.

Тех самых хранилищ, которые могут позволить «Газпрому» вести себя более независимо (то есть в интересах России) в вопросе о газовом транзите через Украину. А вот финская компания является больше, чем на 50% государственной, а в этой стране влияние «зелёных» становится всё больше и больше. Ну и не забудем, что «зелёные» - это видная часть либерального атлантического лобби, которое активно поддерживает любую русофобскую активность в том числе украинскую.

Или, иначе, речь идёт о том, чтобы отдать компанию, которая позитивно относится к нашим стратегическим планам и контролирует принципиальные для нас активы, в руки компании, которая почти наверняка будет вставлять нам палки в колёса. И жизнь сложилась так, что именно от нас зависит, разрешить эту сделку, или нет. Поскольку у немецкой компании есть на нашей территории активы, которые закон называет стратегическими (водоканал) и запрещает к приобретению иностранным государствам.

Понятно, что финские лоббисты начали атаку на ФЗ №57, на основании которого эту сделку проводить нельзя. В том числе об изменении этого закона заговорил глава Антимонопольного комитета Артемьев.

С моей точки зрения, это создание крайне опасного прецедента, поскольку заведомо враждебные нашей стране силы получат и возможность влиять на нашу энергетику (например, закрывать наши угольные станции), и навязывать нам совершенно невыгодные работы по реструктуризации, и, наконец, смогут просто заблокировать и СП-2, и наш доступ к газовым хранилищам в ЕС, чем сильно ослабят нашу позицию в споре с Украиной о газовом транзите.

К сожалению, этот вопрос попадает в острый стратегический конфликт внутри нашей страны: с точки зрения нашего правительства и ЦБ дружба на либеральных принципах с Финляндией и США (которые хотят вытеснить наш газ своим) куда важнее энергетических интересов российской экономики (в том числе, обеспечивающих наш экспортный рынок газа в преддверие перехода немецких электростанций на газ). И возникает очень важный вопрос: какие интересы для нас приоритетны?

Реформа Чубайса привела к тому, что основная прибыль европейских энергетических компаний приходит из России (то есть у нас энергетическая нагрузка на потребителей много выше, чем в ЕС). Мы хотим её увеличить за счёт снижения наших экспортных рынков? Ради чего?

У меня пока ответа на этот вопрос нет, поскольку рассуждения о приоритетах «цивилизованного» бизнеса меня как-то не удовлетворяют. А конкретные реализаторы чубайсовской реформы, как мы сейчас видим, работали вовсе не за идею, а за конкретные откаты и взятки.

В общем, возвращаясь к вопросу, заданному в начале статьи. Есть ли у нас стратегия, а если есть, то какая? Готовы ли мы отдать контроль над важными для нас газовыми хранилищами из рук лояльных немцев в руки нелояльных нам финнов (за которыми стоят американцы)?

А если кто-то в это не верит, то сообщаю, что российским подразделением финской компании руководит человек с американским гражданством. Готовы ли мы помогать американцам, отдавая им часть контроля над СП-2? А если готовы, то какая в этом наша выгода?

В общем, развитие ситуации в мире показывает, что масштаб стратегических разногласий очень растёт. Описанная выше вкратце история показывает, что и в нашей стране увильнуть от этой конфронтации невозможно. А это значит, что решение нужно принимать уже сейчас: есть у нас стратегия, которая описывает наши интересы или нет?

Если нет, то нужно перестать выпендриваться и возвращаться в 90-е годы (можно, например, Козырева снова министром иностранных дел назначить, он тут опять проявился). А если да - то нужно принимать жёсткие и однозначные решения, а не колебаться. И не намекать, что если финны «кому надо» заплатят, то закон может быть изменён в их интересах.