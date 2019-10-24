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Опрос: почти 70% россиян не делают сбережений

17:55 24.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России большинство граждан не откладывают деньги впрок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.

Половина из тех, кто не копит деньги, не верит, что сможет сделать это в ближайший год. Каждый пятый полагает, что вероятность сбережений для него снизится, а 17% верят, что смогут начать копить, передает ТАСС.

На четыре процентных пункта по сравнению с 2016 годом выросло число тех, кто имеет сбережения. Среди них за два года у 35% размер накоплений увеличился, у 43% он не изменился, а у 17% — снизился.

По данным НАФИ, с каждым годом растёт число уверенных в том, что накопления лучше всего хранить в наличной форме, а не в банке. В 2015 году в пользу этого высказалось 25% россиян, в 2017 году — 31%, в 2019 году — 32%.

При этом увеличилось число респондентов, полагающих, что сейчас хорошее время для накопления средств (11% в 2016 году, 23% в 2019 году). Однако 24% опрошенных уверены, что момент для откладывания сбережений сейчас не лучший (35% в 2016 году, 40% в 2017 году).

Глава проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволод Хоменко указал, что результаты опроса говорят о неспособности россиян к долгосрочному финансовому планированию и о недостатке навыков по сбережению и инвестированию. Причинами такой ситуации эксперт назвал макроэкономическую нестабильность, сложность инструментов для инвестирования и сложное материальное положение.

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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24.10.2019, 22:49
Гость: Сердечник

зато обещаний накопили уже на много десятилетий вперёд
24.10.2019, 21:49
Гость: Путник

результаты опроса говорят о неспособности россиян к долгосрочному финансовому планированию и о недостатке навыков по сбережению и инвестированию

И это ляпнул Глава проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволод Хоменко.

Переведу с малороссийского: "паразиты, у них есть деньги, но они их нам не отдают."
24.10.2019, 21:37
Гость: Алевтина

В заглавии написано:"почти 70% россиян не делают сбережений". А надо писать:"почти 70% россиян не могут делать сбережений". Не делать сбережений и не мочь делать сбережений - это две совершенно разные состояния души и кошелька.
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