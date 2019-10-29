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Девальвация как реакция национальной валюты страны на мировые экономические кризисы

18:43 29.10.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Речь об изменениях в поведении национальной валюты часто ведется в большинстве стран мира

 Что такое девальвация простым языком? Девальвация национальной валюты - это уменьшение стоимости рубля (или гривны Украины, польского злотого) по отношению к другим валютам, чаще всего к мировым - доллару США и евро. Например, соотношения рубля и доллара было 30 к 1, а стало 65 к 1.

По своей сути термин связан с понятием инфляции и многие это путают. Но основное отличие состоит в том, что инфляция – это обесценивание валюты внутри страны, а вот девальвация это обесценивание валюты какой-либо страны на международной арене, по отношению к другим валютам

Девальвация и ревальвация валюты - понятия абсолютно противоположные.

Виды

Эксперты выделяют следующие виды девальвации рубля в России:

  • Открытая. Организовывается и контролируется Национальным банком страны. Осуществляется в четко установленные сроки (несколько часов либо несколько дней). Основные признаки: население знает о процессе из официальных источников; осуществляется изъятие из оборота обесцененных денежных средств; вводятся новые номиналы;
  • Скрытая. Руководство страны и Национального банка, что идет реальная девальвация курса рубля (гривны), но никто об этом не говорит открыто. Главное проявление ситуации состоит в том, что просто понижается курс валюты. При девальвации растут цены на продукты, промышленные товары, технику. Такая девальвация национальной валюты происходит не моментально, а может длиться до нескольких месяцев.

Причины и последствия

Девальвация - это в экономике крайне негативный процесс, причинами которого обычно выступают такие факторы как:

  • резкие скачки инфляции;
  • нарушение торгово-экономического баланса страны, в частности резкое падение притока валюты в страну.

Последствия денежной девальвации следующие:

  • резкое падение уровня жизни населения;
  • уменьшение покупательской способности. Например, до 1998 года на 100 рублей приобреталось намного больше товаров, чем это реально сейчас;
  • уменьшение уровня доверия от населения к национальной валюте. Проявление - рост объемов депозитов в долларах и евро;
  • отток вложенных капиталов;
  • резкое снятие денег с депозитов в рублях;
  • резкий рост сумм ежемесячных платежей для лиц, оформивших ранее займы в долларах и евро, а также общее ухудшение условий кредитных программ для физических и юридических лиц;
  • рост цен на товары, ввезенные в страну из-за рубежа.

Примеры

Девальвация в России 1998 года была очень ощутимой для населения и для экономики в целом. Резкий дисбаланс бюджетной и кредитно-финансовой сфер привела к тому, что 17 августа 1998 года Правительство РФ выступило с заявлением о приостановке выполнения обязательств перед нерезидентами по всем видам кредитных операций. Параллельно устанавливался новый курсовой валютный коридор с 6,00 до 9,50 рублей. За один день курс рубля по отношению к доллару упал практически на 50%, что стало серьезным ударом по экономике страны.

Валютный кризис и девальвация во время кризиса 2014 года были обусловлены несколькими причинами:

  • общее падение курса рубля с августа 2011 года на 10 - 15%;
  • падение цен на нефть летом 2014 на 20%;
  • присоединение Крыма к России весной этого же года;
  • введение санкций ведущих мировых государств по отношению к России.

Падение не было столь резким, как в 1998 году, но его последствия для российской экономики ощущаются до сих пор.

Источник: https://promdevelop.ru/

Темы: Личные финансы, Экономика
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