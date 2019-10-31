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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

06:19 31.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5% — 1,75%.

Как говорится в заявлении регулятора, решения о будущем движении ставки будут приниматься исходя из уровня занятости и инфляции, а также действующей и ожидаемой экономической ситуации.

29 августа президент США Дональд Трамп обвинил ФРС в умственной слабости и призвал снизить процентную ставку до нуля. По его мнению, если регулятор снизит ставку и не будет свертывать меры по стимулированию экономики, американские компании одолеют всех конкурентов. 

С 15 октября ФРС также вновь начала покупать казначейские облигации на $60 млрд ежемесячно, чтобы обеспечить банковскую систему достаточными резервами. Закупки продлятся минимум до второго квартала 2020 года. Впрочем, Пауэлл сообщил, что речь не идет о количественном смягчении (QE), к которому ФРС прибегала трижды между 2008 и 2014 годами. За те несколько раундов QE совокупный баланс регулятора увеличился примерно с $900 млн до $4,5 трлн. 

ФРС снизила базовую ставку в третий раз подряд — до этого снижения были в сентябре и июне. Летнее снижение было первым за 11 лет.

Темы: США, Федеральная резервная система США (ФРС)
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