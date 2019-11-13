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Самые богатые компании России сколотили состояние в 3,4 трлн рублей

15:29 13.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Десять богатейших российских компаний, не учитывая банки, накопили около 3,4 трлн рублей на конец 2018 года. Об этом 13 ноября сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность Росстата и самих компаний.

Первое место в рейтинге получил Сбербанк. Лидирующую позицию помогли занять 2,3 триллиона рублей, которые были на счету организации к концу 2018 года. Среди нефинансовых компаний топ-10 занял «Газпром» с капиталом в 849,4 миллиарда рублей.

Сразу за ним идет «Роснефть» — 832 миллиарда рублей, а третью строчку занимает нефинансовая компания «Лукойл». Ей удалось отправить на счета 492,7 миллиарда рублей. Пятерку лидеров замыкают «Сургутнефтегаз» — 260,3 миллиарда рублей и «Газпром нефть» с 247,6 миллиарда.

В список также вошли «Почту России» (203,5 миллиарда рублей), Московский фонд реновации жилой застройки (187,5 миллиарда рублей) и «Атомэнергопром» (154,3 миллиарда).

В июле 2019 года журнал Forbes опубликовал ежегодный список 100 самых обеспеченных российских госслужащих и депутатов. На первом месте — депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт», который за 2018 год заработал около 9,97 млрд рублей. Далее идут вице-председатель заксобрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков ($1,9 млрд рублей), депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин местной кондитерской фабрики «Славянка» (2,84 млрд рублей) и другие.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 23:06
Гость: Теперь

стало ясно, сколько нужно будет считать при национализации.
13.11.2019, 19:59
Гость: Гжегож Бженчишчикевич

Очень успешные менеДжера очень славненько работают.
13.11.2019, 19:48
Гость: Понравилось

"сколотили состояние".
Все комментарии (8)
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