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В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной зарплате бюджетников

20:39 16.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Он отметил, что сама идея повышения зарплат бюджетников достойна поддержки, пишет РИА Новости.

Но он полагает, что правительство даст отрицательное заключение, а исходя из этого будет понятна позиция партии большинства.

Глава комитета пояснил, что в законопроектах, которые наверняка приведут к увеличению бюджетных расходов, нужно четко прописывать источники финансирования.

"Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись", — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что при подготовке подобных инициатив следует гарантировать их финансово, иначе законопроект просто не сможет работать.

Накануне парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект об установлении планки зарплаты для бюджетников. Согласно документу, она должна быть не ниже двух прожиточных минимумов в соответствующем регионе. Инициатива касается педагогов, медицинских работников и сотрудников учреждений культуры.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что источником возможных расходов финансирования бюджета в случае принятия закона будут доходы, выросшие из-за улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.
 

Темы: Бюджетная политика в России, Экономическая ситуация в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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16.11.2019, 22:49
Гость: ABCD

Депутатов не смущает, что в течении многих лет 50% населения получают ЗП ниже МРОТ, но стоило кому то предложить ЗП в два МРОТ а депутаты мгновенно "обиделись".
Антинародная суть режима даже не маскируется никак уже.
"Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета."
Оговорка по Фрейду? Депутатов не смущает что у них ЗП 780.000р и из бюджета. Но они психуют что народ из бюджета получит деньги! То есть федеральный центр НЕ собирается делится деньгами с провинциями.
16.11.2019, 22:41
Гость: Депутаты

есть принять закон!
16.11.2019, 22:25
Гость: Алексей

Депутаты, очнитесь!!! Мать-одиночка одна воспитывает ребёнка. Первый прожиточный минимум, чтобы она НЕ УМЕРЛА от голода, а второй, чтобы её ребёнок ОСТАЛСЯ ЖИВ и в будущем своими налогами кормил вас - депутаты!!!Принять закон НЕМЕДЛЕННО!!!
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