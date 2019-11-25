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В Минфине нашли способ вывести госкомпании из тени

14:45 25.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госкомпании России, включая госкорпорации, начнут раскрывать подробную финансовую отчетность в 2023 году, соблюдая тем самым требования международных организаций, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

С 2020 года заработает информационный ресурс с бухгалтерской отчетностью. Его будет вести ФНС. «Когда заработает этот ресурс, будет проведен анализ данных из этой системы, появится возможность также публиковать статистику государственных финансов по сектору госуправления»,— сказал представитель ведомства.

В федеральной собственности сейчас находится более 1 тысячи компаний. В 410 из них доля государства превышает 50%. К государственной собственности относится около 2,3 тысячи акционерных обществ и почти 2,4 тысячи унитарных предприятий. Всего в госсобственности находится 58,8 тысячи хозяйствующих субъектов.

Такая мера станет ответом на требования Международного валютного фонда (МВФ), который с 2014 года настаивает на введении обязательной отчетности для всего государственного сектора, в который входят компании с госучастием и госкорпорации — отдельный вид предприятий, по закону занимающихся некоммерческой деятельностью в интересах развития отдельных отраслей экономики.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 15:39
Гость: А не вмешательство

ли это МВФ во внутренние дела всех стран для осуществления своего глобального контроля и лишения реального суверенитета
25.11.2019, 15:14
Гость: В России

что выше: правительство или МВФ?
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