В Минфине нашли способ вывести госкомпании из тени

14:45

Госкомпании России, включая госкорпорации, начнут раскрывать подробную финансовую отчетность в 2023 году, соблюдая тем самым требования международных организаций, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

С 2020 года заработает информационный ресурс с бухгалтерской отчетностью. Его будет вести ФНС. «Когда заработает этот ресурс, будет проведен анализ данных из этой системы, появится возможность также публиковать статистику государственных финансов по сектору госуправления»,— сказал представитель ведомства.

В федеральной собственности сейчас находится более 1 тысячи компаний. В 410 из них доля государства превышает 50%. К государственной собственности относится около 2,3 тысячи акционерных обществ и почти 2,4 тысячи унитарных предприятий. Всего в госсобственности находится 58,8 тысячи хозяйствующих субъектов.

Такая мера станет ответом на требования Международного валютного фонда (МВФ), который с 2014 года настаивает на введении обязательной отчетности для всего государственного сектора, в который входят компании с госучастием и госкорпорации — отдельный вид предприятий, по закону занимающихся некоммерческой деятельностью в интересах развития отдельных отраслей экономики.