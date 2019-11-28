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РФ и Украина впервые за долгое время провели двустороннюю встречу по газу

23:23 28.11.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Россия и Украина впервые за долгое время провели встречу по газу без посредничества Еврокомиссии.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - цитирует "Интерфакс" сообщение российского Минэнерго и "Газпрома".  

В ходе встречи состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому", в свою очередь, настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также заявляет о готовности рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 12:23
Гость: хохол из хутора близ Диканьки

Неправильно вам видится. Наш дважды президент Л.Д. Кучма не так видел
Он утверждал, что это россияне больше живут по понятиям, тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок.
Кстати, о газе:
Были времена, когда москвичи варили полтавский борщ на украинском газе.
1946 г. Начало строительства газопровода Дашава (Львовская область) - Киев.
1948 г. Газопровод введен в эксплуатацию и начато строительство газопровода Киев - Брянск - Москва.
1951 г. Газопровод построен. В Москве начал работать завод для производства сжиженного газа. Этим газом заправляли баллоны, которые на автомобилях развозили потребителям.
1956 г. Введёно в эксплуатацию Шебелинское газовое месторождение (Харьковская область) с начальным запасом 850 млн.куб.м. газа и 8,3 млн.тонн конденсата.
До освоения природных ресурсов Западной Сибири Шебелинское месторождение обеспечивало до 60% газодобычи в СССР и и было основным поставщиком газа для европейской части Союза.
29.11.2019, 11:36
Гость: укроп

Шведский суд прописан в контракте. Как и многое другое, чем Газпром руководствовался, когда отказывал правительству Азарова в изменения условий продажи. Теперь, когда арбитраж вынес решение в пользу Украины в соответствии с прописанными там условиями разрешения споров , вдруг Газпром решил, что это несправедливо. Что касается Украины, то отсутствие транзита лишь создаст неудобства для обеспечения газом некоторых промышленных районов. А та прибыль, которую получают от траспортировки газа с учетом затрат на содержание ГТС мало что дает для экономики Украины.
29.11.2019, 10:56
Гость: Влад 33 - Петру

Время для Украины - ушло, поэтому я не дам и 2 орехов за изложенное вами..((
Германия выиграет суд по «опалу «, С. Поток -2 и выход Англии , тяжелая ситуация с экономикой в Украине и возможность для России обрести «относительный покой» при запуске всех проектов - это говорит о том, что Россия заняла Правильную позицию и пойдёт до конца(!), а вот Украину заставили «пилить сук» на котором ей неплохо жилось..((, ну и зажрались, это - неоспоримый факт(!)....((
Теперь кривляния кончились! Украина сама себя «высекла»((, поэтому, ставя себя бы в роли представителя украинской делегации , думаю, что соглашаться придётся ! ..((. ( они считают Россию - «паршивой овцой», с которой рады будут получить -«хоть шерсти клок»..).
Шведский суд ( шведы рады бы увеличить продажу своего газа в Европу) - не объективен , а заинтересован в том, чтобы .... , поэтому Газпром обратится в другой ( видимо?) суд, чтоб не наступить на те же грабли...
Газпром ( Россия ) давно ратифицировала и применяет на практике(!) - европейскую модель, тогда как Украина ....поэтомуто деваться Украине некуда! Стали звучать голоса в раде, что Украину - предали, хотя это утверждение ( рано или поздно) - должно было бы прозвучать ещё при Порошенко, так как вся эта возня и иски - от избытка «ума» проглядывались ещё тогда..((. , при Порошенко..((
Как-то так..
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