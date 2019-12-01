Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

16:05

Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

В официальном отзыве правительства отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд, пишет "Интерфакс".

Законопроект о реформе ССВ был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно документу, в перечень юридических лиц, средства которых могут подпасть под возмещение, включены, помимо малых предприятий, садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг. Предельная сумма возмещения, согласно законопроекту, составит 1 млн 400 тыс. рублей.

Повышенный порог возмещения в сумме не более 10 млн рублей установлен для лиц в случае продажи им жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения; получения наследства; возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий; исполнения решения суда; получение грантов в форме субсидий.

В законопроекте оговаривается, что право на получение страхового возмещения в повышенном размере действует в течение трех месяцев с момента размещения средств на счете.

В настоящее время в банках - участниках системы страхования вкладов (ССВ) страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей).