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Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

16:05 1.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

В официальном отзыве правительства отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд, пишет "Интерфакс".

Законопроект о реформе ССВ был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно документу, в перечень юридических лиц, средства которых могут подпасть под возмещение, включены, помимо малых предприятий, садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг. Предельная сумма возмещения, согласно законопроекту, составит 1 млн 400 тыс. рублей.

Повышенный порог возмещения в сумме не более 10 млн рублей установлен для лиц в случае продажи им жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения; получения наследства; возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий; исполнения решения суда; получение грантов в форме субсидий.

В законопроекте оговаривается, что право на получение страхового возмещения в повышенном размере действует в течение трех месяцев с момента размещения средств на счете.

В настоящее время в банках - участниках системы страхования вкладов (ССВ) страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей).

Темы: Банки в России, Экономика и финансы, Агентство по страхованию вкладов, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.12.2019, 22:23
Гость: ОКО

А он, "грандиозный шухер" надвигается с увеличивающейся силой.
01.12.2019, 22:18
Гость: Да ладно!

Ничё ждать не надо! Этот законопроект уже давно обсуждался и наконец-то приняли.
01.12.2019, 21:22
Гость: Александр

...чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера...
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