Ответственность за неуплату страховых взносов в 2020 году

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В 2020 году ужесточилась ответственность за неуплату страховых взносов

В статье мы поговорим о размерах и разновидностях санкций, которые грозят всем не оплатившим страховой взнос. Профессиональное бухгалтерское обслуживание поможет избежать подобных проблем, ведь квалифицированные специалисты будут своевременно готовить всю отчетную документацию и напомнят про необходимость оплаты страховки, чтобы у вашей компании не было проблем.

Штрафы, предусмотренные за неуплату взносов

Неполная оплата или вовсе отказ внесения взносов на медицинское, социальное и пенсионное страхование служит основанием для штрафных санкций, если имеют место быть следующие причины:

- Неверный расчет взноса, например в тех случаях, когда он производился по заниженному тарифу;

- Занижение базы для исчисления взноса. Это может произойти в том случае, если вы не учли в качестве облагаемой выплаты премию сотруднику;

- При других неправомерных действиях или бездействии со стороны страхователя в случаях, когда они не имеют связи с зарубежными фирмами и контролируемыми сделками;

- При нарушении срока оплаты страховки или их частичной неуплате. Как следствие, вам придется вернуть уже не только оставшуюся сумму, но и назначенные штрафы.

Размер штрафа достигает 20% от недоплаты по страховке. Но это лишь в том случае, если не выяснится, что недоплата произошла умышленно. В таком случае штраф вырастет до 40%. Если вы все правильно рассчитали и своевременно сдали отчет в ИФНС, но не успели своевременно оплатить его, то с вас будет взыскана только пеня без штрафных санкций. На сайте https://1c-wiseadvice.ru/payroll/ вы найдете квалифицированных специалистов, которые помогут в подготовке всей необходимой бухгалтерской документации, чтобы у вас не было проблем с законом.

Пеня, назначаемая за просрочку в уплате страховых взносов

Пеня при нарушении сроков страховых взносов назначается в расчете 1/300 рефставки ЦБ за каждый день просрочки, поэтому погасить задолженность лучше как можно скорее. Если ключевая ставка меняется во время просрочки, то расчет пени по каждой из ставок происходит отдельно. Пеня назначается в пределах 30 дней просрочки, но с 31 дня ее размер будет увеличен до 1/150 ставки рефинансирования ЦБ. Пеня начисляется начиная со следующего дня, в который вы должны были совершить оплату и завершается датой полного погашения задолженности.