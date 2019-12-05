]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Международные резервы России за 7 дней уменьшились на $0,5 млрд

17:57 5.12.2019
Центральный Банк РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

С 22 по 29 ноября 2019 года объем международных резервов РФ уменьшился на $0,5 млрд и составил $542,2 млрд.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на данные Банка России.

Сокращение резервов, отмечает регулятор, произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

При этом неделей ранее резервы РФ выросли на $2,6 млрд, а до этого - «похудели» на $1 млрд, еще ранее - на $1,8 млрд.

За октябрь 2019 года резервы увеличились на 1,9% - с $530,923 млрд на 1 октября до $540,917 млрд на 1 ноября 2019 года.

Абсолютный максимум по резервам был достигнут 8 августа 2008 года ($598,1 млрд).

Темы: Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2019, 00:31
Гость: blog2038,.

Одну виллу в Италии уже хотел?
05.12.2019, 18:23
Гость: Медведев

Новый год,на носу, хочу подарить жене, новый самолёт, яхту, и ещё одну виллу в Италии.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.