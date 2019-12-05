Международные резервы России за 7 дней уменьшились на $0,5 млрд

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С 22 по 29 ноября 2019 года объем международных резервов РФ уменьшился на $0,5 млрд и составил $542,2 млрд.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на данные Банка России.

Сокращение резервов, отмечает регулятор, произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

При этом неделей ранее резервы РФ выросли на $2,6 млрд, а до этого - «похудели» на $1 млрд, еще ранее - на $1,8 млрд.

За октябрь 2019 года резервы увеличились на 1,9% - с $530,923 млрд на 1 октября до $540,917 млрд на 1 ноября 2019 года.

Абсолютный максимум по резервам был достигнут 8 августа 2008 года ($598,1 млрд).