Медведев назвал препятствие для заключения с Киевом соглашения по газу

13:19

Россия и Украина не договорятся по газу, если Киев продолжит требовать выплат по судебным решениям, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", — сказал он, подчеркнув, что решение должно быть обоюдовыгодным.

Дмитрий Медведев заявил также о невозможности прекращения поставок газа через Украину, так как Россия заботится об интересах европейских и украинских потребителей, пишет ТАСС.

"Это [прекращение поставок] невозможно... Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - сказал глава российского кабмина.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года, напоминает РИА Новости. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.