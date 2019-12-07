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Медведев назвал препятствие для заключения с Киевом соглашения по газу

13:19 7.12.2019
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Россия и Украина не договорятся по газу, если Киев продолжит требовать выплат по судебным решениям, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", — сказал он, подчеркнув, что решение должно быть обоюдовыгодным.

Дмитрий Медведев заявил также о невозможности прекращения поставок газа через Украину, так как Россия заботится об интересах европейских и украинских потребителей, пишет ТАСС

"Это [прекращение поставок] невозможно... Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - сказал глава российского кабмина.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года, напоминает РИА Новости. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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07.12.2019, 19:10
Гость: те же грабли

А почему российские руководители получили очередной кидок от болгар,на этот раз с турецким потоком?Мало вам было запрета южного потока от болгар?
Ведь была возможность построить южный поток через Грецию,минуя "братскую" Болгарию.
07.12.2019, 18:34
Гость: Как разводят свидомых лохов

На сегодняшний день на Украине действует следующая газовая схема, которую Украина пытается продлить еще на 10 лет. По украинской ГТС прокачивается в Европу в среднем до 90 млрд.кубов в год.
Т.е. на входе в украинскую ГТС на российско-украинской границе входит до 90 млрд.кубов газа. На выходе из Украины выходит в Европу 75-78 миллиардов кубов.
Куда же девается недостающий газ? Испаряется? Нет он вполне реален и это и есть тот самый пресловутый "реверсный, европейский газ", которым доверчивым и наивным украм морочил голову Порошенко и его подельники.
Украинцы платили за газ по цене для Словакии плюс наценку ЯКОБЫ за реверс из Европы, за "демократичный" газ.Т.е. за мнимый транзит газа из Словакии, а по факту за воздух.
Эту разницу в цене , а еще и наценку, команда порошенковских жуликов клала себе в карман , обдирая как липку и так нищих украинцев.
Именно на этой схеме свидомые жулики заколачивали гигантские бабки. .Понятно что они не хотят лишаться этого халявного дохода и всячески пытаются заставить Россию заключить новый контракт на 10 лет и с теми же объёмами. Только халява закончилась.Потому в Киеве и такая истерика, уж очень многие кормились от этой бандитской схемы.
Спрашивается чего не согласиться на предложение России и покупать газ напрямую да еще по сниженной цене? Это же выгодно для Украины и украинцев.
Для Украины выгодно, а для шайки жуликов оседлавших транзитную трубу-нет.
Вот и весь секрет.
07.12.2019, 18:19
Гость: Однако

Совершенно верно.Стопроцентно Украина не успеет к 13 декабря закончить оформление полномочий оператора украинской ГТС и заключать договор просто не с кем.Надежды Киева на то что Россия будет продолжать качать газ без договора, а Украина будет воровать "ничейный" газ, это опять свидомые фантазии.
Украина специально идет на обострение с надеждой,что у России и ЕС начнутся разборки а она половит рыбку в мутной воде.
Но эти де...лы, по другому не назовешь, забывают что если не будет в трубе российского газа им будет неоткуда брать газ ДЛЯ СЕБЯ.
Надеюсь что все уже поняли что никакого реверса не было, а Нафтогаз просто отбирал газ из транзитной трубы а потом просто бумаги оформлялись.
Да Украина закачала газ в свои ПОГХ, но извлечь его оттуда без давления в трубе невозможно. Максимум что они могут забрать из ПГХ это половина того что там есть. Чем они собираются отапливаться и промышленность снабжать?
Похоже им там все по фигу.
Европа без газа не останется, там и ПГХ полностью заполнены и ГАЗОВОЗ уже стоит наготове на Ямал СПГ.
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