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Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая

10:22 14.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн). Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет, сообщает "Коммерсант" со сылкой на соответствующий указа белорусского президента. 

Согласно документу, Белоруссия берет кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержания своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию двусторонней торговли с КНР. 

В начале года Белоруссия попросила у России выделить новый кредит в $600 млн, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в 2019 году. Общий долг Минска перед Москвой достигает $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится "в проработке". В октябре Минфин Белоруссии заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу, а решил взять кредит у Пекина.

Темы: Белоруссия, Китай, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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14.12.2019, 18:35
Гость: ВА

ДРУГИМИ СЛОВАМИ БЕЛОРУССИЯ ПЛАТИТЬ ПО ДОГАМ НЕ БУДЕТ? ХОРОШЕНЬКАЯ ДРУЖБА... А МНЕ ЛИЧНО НЕЛЬЯ ПОЛУЧИТЬ ТАКОЙ КРЕДИТ ПО ДРУЖБЕ? ИЛИ У МЕНЯ РУССКАЯ ХАРЯ ТРЕСНЕТ?
14.12.2019, 18:32
Гость: Владимирыч

Китай колхозам долги не списывает-натурой забирает! Скоро будет белоусский Китай.
14.12.2019, 18:18
Гость: a

Ну-ну! Не в долг дали, а кредит! Это как до революции шли крестьяне к ростовщику Изе и брали у него рубль. А отдавать Изе надо было два. Теперь такие изи сидят в банках и дают кредиты. На разницу от дурачков и покупают яхты. Брать кредит - удел недоумков, которые хотят сейчас и сразу. А потом ноют, что отдавать нечем. Впрочем, бывают ситуации, когда без изи не обойдешься. Но это должны быть редкие экстремальным случаем.
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