Юрий Болдырев: «Суда ВТО больше нет, но приговор России вынесен»

Гордая Россия вступила в ВТО в 2012-м году сепаратно, подставив тем самым своих союзников. Кто ответит за втягивание страны в заведомо проигрышную игру?

Что ж, поздравляю: все — как и прогнозировалось. Ценой неимоверных усилий и лишений, мы успели-таки заскочить на подножку поезда, уже тогда несшегося в пропасть. Когда другие уже паковали вещи и готовились десантироваться с этого «Титаника», мы постарались все самое ценное на него загрузить. Когда другие уже прощались с судном под названием ВТО и желали ему счастливого утопления до самого дна, мы все еще сами себя и других убеждали, что лучше и надежнее корабля — нет!

Фото с сайта wem.az

Итак, прекратил работу суд ВТО. Какая неожиданность? Это ведь — «международная организация» — неужто все народы вдруг сговорились и отказались от этого столь вожделенного нашими властителями «Ноева ковчега»?

Сколько же приходилось объяснять еще тогда, семь и более (и десять, и пятнадцать) лет назад, что это — никакая не международная организация всерьез, где «дети разных народов» совместно что-либо решают ко всеобщему благу по каким-либо единым для всех правилам. Нет, изначально это был инструмент, созданный нашими противниками — без нас и даже недвусмысленно против нас.

Изначально ВТО — инструмент разрушения международного права, завоеванного в ходе Второй мировой войны — инструмент противодействия ООН и низведения роли ООН до второстепенного международного органа. Напомню: в ООН один из пяти официальных языков — русский. Не говоря уже о праве вето СССР и затем России в Совете безопасности ООН.

Именно в противовес экономическому органу ООН, который должен был заботиться о всеобщем экономическом развитии и справедливом торговом порядке, США, в интересах продвижения господства своих корпораций, инициировали Генеральное соглашение о тарифах и торговле, преобразованное затем в ВТО.

А уж к моменту втягивания туда России, это было уже типичное образование вполне нам понятной «дедовщины»: где «старики», без каких-либо общих правил и зачатков совести, требуют от каждого вновь присоединяющегося персональных преференций по тем позициям, которые именно их интересуют в двусторонней торговле.

Обо всем этом мы предупреждали, используя все имевшиеся возможности, в том числе, в рамках специальной группы «Стоп ВТО!» и в рамках инициативной группы по организации референдума о присоединении к ВТО, и в рамках избирательной кампании по выборам gрезидента в 2012 году.

Тогда, в 2012-м, мне довелось быть доверенным лицом кандидата Г. А.Зюганова, и мы ставили вопрос о том, что эти выборы — не выбор между лично Путиным и Зюгановым, но решение вопроса о том, будет ли страна, по сути, обманным путем втянута в ВТО, или же подобный стратегический вопрос, радикально ограничивающий суверенитет России и тормозящий наше экономическое развитие, будет решен на общенародном референдуме.

Напомню два важнейших факта, исчерпывающе характеризующих степень политического мошенничества наших властей (а также скоординированности разных ветвей власти в манипулировании, наплевав на конституционную их «самостоятельность» и долг перед Родиной) при втягивании страны в ВТО.

Первое. В проведении референдума нам было отказано ЦИКом на том основании, что не все документы имеются на русском языке, и потому граждане на референдуме просто не смогут составить представление о сути вопроса. Верховный Суд подтвердил правоту позиции ЦИКа.

Второе. Постановку вопроса о том, что по Конституции государственный язык в России — русский и потому не могут ни подписываться, ни тем более ратифицироваться парламентом международные договоры России, изначально не оформленные (в полном объеме содержательных документов, имеющих юридические последствия) и подписанные на русском языке, Конституционный Суд России … просто проигнорировал.

Допустим, даже еще ничего не зная о ВТО, его предыстории, сути и требованиях, а также особых условиях присоединения России (повторю, для каждой страны «старики» устанавливают особые, по возможности, невыгодные и даже унизительные условия), можете ли вы поверить, что подобными методами наши власти протаскивали что-то хорошее — полезное для России?

А ведь мы обращали внимание и на особые, специфические и заведомо унизительные и невыгодные условия присоединения к ВТО именно России, например, в отличие от ранее присоединившегося и отстоявшего свои стратегические интересы Китая — все бесполезно.

Особая позорная для истории России страница — сепаратное присоединение к ВТО, отдельно от Белоруссии и Казахстана.

Напомню. В 2009-м году, устами В.В.Путина, было официально продекларировано, что Россия будет вступать в ВТО Единым экономическим пространством России, Белоруссии и Казахстана. Но «старики» в ответ пренебрежительно «послали»: присоединение к ВТО никакими такими «едиными пространствами» не предусмотрено. Читай: сдаваться по одному, с высоко поднятыми руками, моля о пощаде лишь для себя лично. И что же гордая, так успешно «встающая с колен» Россия?

Как известно, гордая Россия вступила в ВТО в 2012-м году сепаратно, подставив тем самым своих союзников. Спустя несколько лет на условиях, еще более взламывающих «единое экономическое пространство» (а на иных не приняли бы — зачем?) вступил Казахстан. После чего официальный представитель Белоруссии был вынужден заявить, что подлинное единое экономическое пространство наших трех государств отодвигается далеко за 2020-й год…

Кстати, применительно к свежему событию, не вспомните ли, какие главные аргументы все предшествовавшие присоединению годы звучали в России за присоединение к ВТО, кроме мифического общего «приобщения к цивилизации»? Их было всего два. Первое — «участие в выработке решений в сфере мировой торговле» (ну-ну, один голос среди полутора сотен — много на что способен повлиять…). Второе — возможность обращения в Суд ВТО и тем самым прекращения дискриминации российских производителей в мировой торговле.

Поздравляю: возможность обращаться в суд есть. Сколько угодно — хоть до посинения. Но решений, даже если мы пятьсот раз правы, не будет — нет этого суда.

Но почему же, спросите, его нет, куда (и, главное, почему) он делся?

Да просто США заблокировали назначение новых арбитров.

Почему заблокировали?

Да потому, что очевидно: на предшествовавшем этапе активной внешнеэкономической экспансии США соответствующие ВТО правила и суд были в их интересах. На нынешнем же этапе, когда всеми этими правилами куда более эффективно стал пользоваться Китай, это стало против интересов США и их корпораций.

Как? Вы же обещали, что будете с нами играть в элементарного «чапаева», и мы так старательно распилили все свои шахматные фигурки, нарезали из них чушек под «чапаева», а вы теперь с нами не играете? Опять какие-то сложные и нам уже непонятные шахматные фигурки достаете?

Нет, это не Китай так спрашивает — он суров и свои шахматные фигурки ради ВТО не распиливал. Плюс уже силен и имеет право и основания требовать. Переговоры между Китаем и США — сугубо двусторонние, без оглядки на окружающих.

К сожалению, в положении такого «лоха», распилившего подлинные ценности ради «дружбы» и одобрительного похлопывания по плечу заокеанским дядюшкой, прежде всего, мы — Россия.

Но воровская пиарократия (она же «пиаронасыщенная клептократия») не была бы таковой, если бы из любого, даже самого унизительного и разоблачающего все ее прежние «достижения» положения, не умудрялась бы выглядеть «молодцом», да еще и представлять это как «поражение» каких-то иных «караул-патриотов» и прочих критиков родной наимудрейшей власти.

Так и в этом случае, уже запущена волна: мол, а вы боялись, говорили, что ВТО — плохо, безнадежно, что из него и выйти нельзя; а на деле — вот ВТО практически уже и нет, и все ваши охи и ахи — были попусту…

Для таких провластных пиарократов придется напомнить признание самого нынешнего президента Путина незадолго до присоединения России к ВТО (это он, вроде как, публично отчитывал Дворковича и прочих подобных): мол мы-то, в одностороннем порядке, заранее привели все свои таможенные пошлины к нормам и требованиям ВТО, на чем здорово экономически потеряли, подорвали целые отрасли — где же результат?

Результат известен. Попытки днем с огнем после 2012-го года найти среди российских производителей выгодоприобретателей от присоединения России к ВТО — не дали результата. Нет их в природе. От обрушения рубля в 2014-м — легко, все наперечет, прежде всего, торговцы нашим сырьем. От встречных санкций против Запада, также известны — прежде всего, сельхозпроизводители. А от присоединения России к ВТО — не удается найти.

Хотя косвенные выгодоприобретатели, разумеется, не среди производителей, все же есть. Про «госуслуги» что-то слышали? А что к «услугам» теперь относятся и здравоохранение, и образование — под этой маркой столь успешно уничтожаемые? Так вот, стоит знать, что перевод функций и полномочий социального государства в «услуги», которые нам теперь будут за деньги предоставлять, в том числе, транснациональные корпорации (каковой статус мечтает обрести Сбербанк, уже нацелившийся … выдавать нам паспорта) — это все прямые и непосредственные последствия присоединения к ВТО. Нравится?

Что же касается вреда именно для экономики, он очевиден — просто смотрите экономическую статистику. Экономического роста нет. И не предвидится. Это если рассматривать на равных рост любой — хоть производства, хоть извлечения из недр и продажи за рубеж сырья. О росте же промышленном, технологическом — даже мечтать не приходится.

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