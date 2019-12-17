Россия увеличила вложения в госбумаги США на $622 млн

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В октября текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США по сравнению с сентябрем на $622 млн - до $10,697 млрд.

Из них $2,57 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций и $8,127 млрд - краткосрочных, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина США.

Напомним, весной прошлого года Россия резко сократила вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия увеличила (впервые с февраля) вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд.

В настоящее время крупнейшим держателем государственных бумаг США является Япония ($1,16 трлн), а второе место занимает лидировавший ранее Китай ($1,1 трлн).