Дружба продолжается: Минск выбил нефтяную компенсацию от Москвы

14:51

Россия все-таки компенсирует Минску налоговый маневр. Это произойдет за счет введения обратного акциза для НПЗ

Таким образом Минск получит вожделенный налоговый вычет. Ранее российские чиновники говорили о возможной компенсации только при продвижении в вопросе интеграции двух стран.

Фото с сайта kremlin.ru

Москва договорилась с Минском о компенсации за введение налогового маневра. Россия заплатит за введение обратного акциза для НПЗ. Об этом сообщает РБК.

Сумма субсидий может достигнуть до $1,5 млрд.

Ранее Белоруссия приобретала российскую нефть беспошлинно. Однако с 2019 года эта схема прекратила действовать.

В России был выбран следующий сценарий: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля.

Одновременно пропорционально будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Дополнительные доходы от НДПИ в результате налогового маневра принесут бюджету порядка 10,8 трлн рублей, поскольку они полностью идут в госказну. При этом будет введен ряд механизмов для поддержки и стимулирования нефтепереработки в стране.

В результате нефтяной реформы экспортировать сырье России стало выгоднее. Потери компаний от увеличения налога на добычу полезных ископаемых правительство РФ компенсирует льготами — компромисс был найден. Но лишь внутри страны.

Минску такой вариант совсем не понравился. Ранее Белоруссия могла получать российскую нефть беспошлинно.

Ранее с учетом льгот Минск приобретал российскую нефть по цене около 75% от мировой, что создавало выгодные условия для белорусских НПЗ, а по факту белорусский бюджет получал ту прибыль, которую из-за льгот недополучал российский.

Со стороны Белоруссии постоянно высказывалось возмущение в связи с налоговым маневром РФ. В частности, Минск говорил о своих потерях в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.

Из них около $3 млрд были выпадающие доходы бюджета и порядка $6 млрд — от ухудшения экономических показателей двух нефтеперерабатывающих заводов.

Только за 2019 год потери Белоруссии составили около $300 млн, говорил, в частности, замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко.

В России на все высказанные претензии отвечали, что налоговый маневр — суверенное право РФ.

В Москве также раньше скептически оценивали вероятность компенсаций Минску. Чиновники говорили, что обсуждать этот вопрос можно только при продвижении интеграции экономик двух стран. Но она в последнее время серьезно забуксовала.

О том, что вариант введения отрицательного акциза обсуждается, ранее говорил вице-премьер Дмитрий Козак. Он отмечал, что белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, если две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

В декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявлял, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра. По его словам, вопрос полной компенсации издержек Минску может быть решен с 1 января 2022 года.

В итоге стороны договорились, что Москва введет для белорусских НПЗ отрицательный акциз, сообщают источники, близкие к переговорам, РБК. Так что Минск сможет получать вычет, как и российские компании, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс.

На данный момент Россия остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год. Из них шесть миллионов Белоруссии разрешено пускать на реэкспорт.

Если Москва не компенсирует Минску налоговый маневр, то это может замедлить экономический рост в Белоруссии, говорили, в частности, в Международном валютном фонде (МВФ).

Но если Минску удастся договориться о полной компенсации убытков, тогда среднесрочный экономический рост в стране составит 2%, писал МВФ.

«Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Белоруссии, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета и счета текущих операций превысят указанные выше прогнозируемые значения», — предупреждали в фонде.

Субсидии в размере до $1,5 млрд — это, скорее всего, некая сумма, которая устраивает и Москву, и Минск, говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«В то же время Белоруссия, конечно, будет пытаться договориться о других компенсациях, чтобы сделать интеграцию как можно более безболезненной, а может быть, даже выгодной для своей экономики. Судя по количеству человеко-часов, потраченных на переговоры об интеграции России и Белоруссии, судя по объему субсидий, которые Россия готова предоставить Минску, процесс интеграции идет ускоренными темпами, решение о том, что соглашение будет, на высшем уровне уже принято, обсуждаются лишь детали соглашения», — резюмирует эксперт.