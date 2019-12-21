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В Пенсионном фонде назвал сроки выплат январских пенсий

09:11 21.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Январские пенсии, пособия и ежемесячные выплаты россияне начнут получать в конце декабря, сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Тем, кто получает пенсии по почте, ПФР начнет перечисление средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря.

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.

Темы: Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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21.12.2019, 17:31
Гость: личный опыт

Слишком громко называть эти выплаты "пенсиями".
21.12.2019, 13:46
Гость: В Крыму получают 2 пенсии

Украинскую, как и раньше, только надо поехать на Украину, они же украинские паспорта не выбросили и плюс российскую. А ещё реально ездят по безвизу в ЕС. Такое положение в Крыму всех устраивает. Укры жутко завидуют. Украинские власти об этом знают, но ничего поделать не могут. Эти дурни верят, что так они создают 5 колонну в Крыму. Наивные-е-е.
21.12.2019, 13:45
Гость: Не с крымом

так с многочисленными ротенбергами, сечиными, чемезовыми...
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