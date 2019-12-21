В Пенсионном фонде назвал сроки выплат январских пенсий

09:11

Январские пенсии, пособия и ежемесячные выплаты россияне начнут получать в конце декабря, сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Тем, кто получает пенсии по почте, ПФР начнет перечисление средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря.

В ПФР уточнили, что некоторым пенсионерам, которые получают деньги через банк, зачислят их, начиная с 30 декабря. А тем, кто получает пенсии через "Почту России", доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.