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Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

09:02 21.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Министерство финансов США заявило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета. 

Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока — 2", сообщает РИА Новости.

США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Подрядчик "Северного потока— 2" - швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, - приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Темы: США, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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21.12.2019, 19:12
Гость: Вумнику нагибателю

Здорово вы нагнули. И 3 лярда просто так отдали , и контракт выгодный Украине подписали. Вы почаще так нагибайте
21.12.2019, 19:01
Гость: Иван Иваныч

+10 возможно, если в 5 лет стороны все устроит.
21.12.2019, 18:58
Гость: Порохоботу

Вы давно в анабиозе и не воспринимаете реальности.
Все комментарии (104)
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