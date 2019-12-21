Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

09:02

Министерство финансов США заявило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно после подписания оборонного бюджета.

Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока — 2", сообщает РИА Новости.

США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Подрядчик "Северного потока— 2" - швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, - приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.