«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

08:55

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц, пишет РБК.

Отмечается, что скоринговый балл заемщиков может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».

В частности, совместный проект «Яндекса» и Объединенного кредитного бюро (ОКБ) называется «Интернет-скоринг бюро». Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, при этом ОКБ и «Яндекс» не имеют доступ к данным друг друга.

В свою очередь БКИ «Эквифакс» располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» же владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. В его распоряжении - поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д-билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д.

Скоринг проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса», далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл предоставляет в банк. Специалисты не раскрывают, какие именно данные используются для построения скоринговой модели.

Отмечается, что эта модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков. Отмечается, что сейчас ряд банков используют данный сервис в тестовом режиме.