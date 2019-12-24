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«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

08:55 24.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц, пишет РБК.

Отмечается, что скоринговый балл заемщиков может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс». 

В частности, совместный проект «Яндекса» и Объединенного кредитного бюро (ОКБ) называется «Интернет-скоринг бюро». Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, при этом ОКБ и «Яндекс» не имеют доступ к данным друг друга.

В свою очередь БКИ «Эквифакс» располагает данными о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» же владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными. В его распоряжении - поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д-билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д.

Скоринг проводится «на основе аналитических признаков «Яндекса», далее эта оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл предоставляет в банк. Специалисты не раскрывают, какие именно данные используются для построения скоринговой модели.

Отмечается, что эта модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков. Отмечается, что сейчас ряд банков используют данный сервис в тестовом режиме.

Темы: Яндекс
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Комментарии читателей
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24.12.2019, 13:37
Гость: gvozd

Сбор и хранение персональной информации Должно быть уголовным преступлением.
однако банковское лобби во главе с грефом продавило ряд антиконституционных законов в рф.
иными словами, они "законно" нарушают конституцию..
такова истанная цена т.н. "законам".
24.12.2019, 12:28
Гость: Не Мойша

Из кармана в карман переложи-один всё равно пуст будет!
24.12.2019, 11:18
Гость: Конституция РФ

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
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