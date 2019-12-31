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Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

08:21 31.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам, пишет РИА Новости.

Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза. Ограничение распространяется на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1 процент, а также был введен специальный финансовый продукт как альтернатива "займам до зарплаты".

Ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. 

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ноябре сообщил, что регулятор пока не планирует новых ужесточений на микрофинансовом рынке, а влияние уже вступивших в силу изменений оценит во второй половине 2020 года.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 18:08
Гость: личный опыт

вы слишком хорошо о них думаете... если вы берете на год с выплатой суммы займа и процентов в конце периода - 365%
31.12.2019, 13:45
Гость: Гость

150% годовых? Я правильно поняла? Они в своем уме?
31.12.2019, 11:35
Гость: Штурман

Микрофинансирование является преступлением и давно пора запретить эту деятельность так как ее методы направлены на грабеж и даже убийство бедных людей попавших в долговую яму из-за отсутствия работы или из-за мизерной зарплаты. Жулье не жалеет никакого и кандидаты в новую Госдуму РФ в своих программах должны предлагать запрет на этот вид грабежа.
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