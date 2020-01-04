В Белоруссии заявили о возобновлении поставок нефти из России

19:38

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты, и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - приводит слова Владимира Сизова БЕЛТА.

Условия поставки российской нефти определяются в результате переговорного процесса. "Естественно, задача стоит достичь максимального эффекта для Беларуси. Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей", - заявил Сизов.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в разговоре с РИА Новости отметил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.

По словам представителя "Белнефтехима", стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в России в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.

При этом высокопоставленный источник в отрасли заявил агентству, что поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Накануне белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область) заявили об отсутствии контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января.