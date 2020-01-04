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В Белоруссии заявили о возобновлении поставок нефти из России

19:38 4.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты, и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - приводит слова Владимира Сизова БЕЛТА.

Условия поставки российской нефти определяются в результате переговорного процесса. "Естественно, задача стоит достичь максимального эффекта для Беларуси. Главным критерием мы видим получение максимального экономического эффекта, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей", - заявил Сизов. 

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в разговоре с РИА Новости отметил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.

По словам представителя "Белнефтехима", стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в России в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.

При этом высокопоставленный источник в отрасли заявил агентству, что поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Накануне белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область) заявили об отсутствии контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января.

Темы: Россия, Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 00:27
Гость: Mr Bean

Потому что переговорный процесс, - это не игра в футбол или еще во что-то еще, что строго ограничено по времени. Это процесс в котором участвуют живые люди, со своими эмоциями и чувствами, со своими умственными возможностями, к тому же ограниченными определенными лимитами и рамками со стороны руководства. Поэтому дилетанту, настроенному критикантски и лежащему на диване, этого никогда не понять. А поэтому, лучше не вникать и не искать подвоха во всяком действии и не заниматься критиканством. Это (переговоры) порой очень тяжелый труд, не кирпичи таскать, или мешки с мукой, требующий расхода огромной эмоциональной энергии в отличие от рабочего. Прошу работников физического труда не обижаться, я не хотел вас обидеть, но это не сравнимые виды труда. Мне однажды пришлось вести переговоры с корейцами в течение трех месяцев, каждый день без выходных с 10 утра до 10 вечера, и все об одном и том же, каждый день с самого начала, чтобы достичь компромисса (это была психическая атака). А глвава торговой делегации, в лице заместителя министра вынужден был ждать все это время, да еще меня подгонять, потому что никто ни этот зам министра, ни торгпред не могли или не хотяли взять на себя ответственность за результат переговоров и дать мне письменный приказ изменить позицию, как я потредовал на их давление.
04.01.2020, 22:59
Гость: охотник за бакланами

Вопрос в студию!
Почему Газпром ,без условий сделает скидку Германии, и будет поставлять газ по $120 за куб,(а не по $ 250 ,как ранее)в Китай менее чем за $ 100,электроэнергию по 1,25 копеек за кВт (и без условий, что эти страны что-то должны РФ) ,а к Белорусии ,Кремль предъявляет требование взамен скидок ?
04.01.2020, 22:02
Гость: Геоцентр

А потому... цена подскочила и батька быстренько согласился. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
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