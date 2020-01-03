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Белорусские НПЗ сообщили о прекращении поставок нефти из России

12:24 3.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область), заявили об отсутствии контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января.

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", -цитирует "Интерфакс" заявление представителя НПЗ.

Представитель другого завода также заявил агентству, что ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря не изменилась, контрактов на поставку нефти нет.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

В концерне "Белнефтехим" также подтвердили прекращение поставок нефти. "Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", - сказал "Интерфаксу" представитель пресс-службы концерна.

Как сообщалось ранее, Белоруссия не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря вечером распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Одновременно он распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен.

По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в Белоруссию на 2,2% до 17,6 млн тонн.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.01.2020, 14:19
Гость: Mr Bean

Чего голосить-то. Прежде чем осуждать какую-либо из сторон, надо детали знать, а они вряд ли когда-нибудь станут достоянием общественности. Так что воздержитесь от комментариев, особенно от обвинительных. Покупатель имеет право покупать товар, где ему выгодно, так и продавец имеет право продавать, только, когда ему выгодно. Торговля, - это не благотворительность и не поле боя.
03.01.2020, 14:18
Гость: Дойдёт...Не дойдёт. Посмотрим.

Лука делай вывод. Россия всегда подставит ногу и воткнёт нож в спину.
03.01.2020, 14:18
Гость: stalker

Странная у нас интеграция с Белоруссией происходит, если мы об условиях поставок нефти договориться не можем. Складывается впечатление, что каждая сторона одеяло на себя тащит.
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